Ve funkcionalistické budově u nádraží otevřel pobočku Burger King
Brno, 29. srpna 2025 – Burger King, jeden z nejznámějších řetězců rychlého občerstvení na světě, otevírá novou restauraci v srdci Brna, na nároží ulic Nádražní a Bašty. Nejnovější HOME OF THE WHOPPER® v České republice otevřel dveře všem fanouškům v ohni grilovaných burgerů ve čtvrtek 28. srpna.
Funkcionalistická budova na nároží ulic Nádražní a Bašty, kterou před téměř sto lety navrhl mnohonásobně oceňovaný architekt Oskar Poříska, se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevírá veřejnosti. Její památkově chráněná tvář zůstala zachována, uvnitř však dostala moderní podobu. Burger King tak po více než šesti měsících přivítá dlouho netrpělivě očekávané hosty.
„Chtěli jsme, aby interiér restaurace plynule navazoval na charakter budovy a nabídl zákazníkům nejen oblíbené menu, ale také kulturní hodnotu místa. Kromě stálé nabídky se zákazníci mohou těšit na limitované řady, jako je aktuální Summer Crunch či podzimní Whopper, a samozřejmě i na široký výběr plant-based alternativ, které kromě stálého menu najdou zákazníci i v limitovaných řadách,“ uvádí Kateřina Bryndová, brand manažerka Burger King pro Českou republiku.
Na rekonstrukci brněnské pobočky, která přinesla kompletní modernizaci prostor, se jako developer podílela společnost Rex Concepts. Restaurace v Brně je již 61. restaurací Burger King v České republice a 20. restaurací pod hlavičkou společnosti Rex Concepts, která v polovině září dále naváže otevřením nové restaurace v centru Prahy v ulici Vodičkova.
Během otevíracího dne, který začne v 11.00, nabídne Burger King svým nejzapálenějším fanouškům skvělou možnost pustit se rovnou do jídla. Prvních 50 Whopperů a 50 Bao Kingů totiž rozdá zdarma. Samozřejmostí bude originální balónková výzdoba, příjemná hudba za doprovodu DJ setu a drobné dárky pro návštěvníky.
V dalších dnech bude restaurace otevřena v pátek a sobotu od 8.00 do 2.00, od neděle do čtvrtka od 8.00 do 24.00.
Foto: archiv Burger King
