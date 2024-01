Jak bude probíhat svoz odpadu v Brně mezi svátky?

Brno, 18. prosince 2023 – Svoz směsného a separovaného odpadu bude v Brně mezi vánočními svátky probíhat dle standardního svozového harmonogramu, tedy tak, jak jsou občané města Brna zvyklí. V prvním novoročním týdnu budou popeláři svážet odpad od úterý do soboty s harmonogramem posunutým o jeden pracovní den. Sběrná střediska odpadů, a to včetně velkého sběrného centra pro podnikatele na Jedovnické 4, budou zavřená na Štědrý den, po oba svátky vánoční a na Silvestra.

V týdnu od 25. prosince do konce roku bude svoz tříděného i směsného odpadu z brněnských ulic probíhat v obvyklých svozových termínech, od šesté hodiny ranní. To se týká i obou vánočních svátků. Změna nastane s příchodem Nového roku. V pondělí prvního ledna svoz neprobíhá a v úterý 2. ledna před šestou hodinou začnou brněnští popeláři vyvážet popelnice a kontejnery, které obvykle vyvážejí v pondělí. Ve středu přijde na řadu úterní harmonogram a v takovémto režimu bude SAKO Brno fungovat až do soboty 6 ledna. Od následujícího pracovního dne bude odpad svážen již tak, jak jsou občané města Brna zvyklí.

Mírně odlišný bude sváteční režim všech 35 brněnských sběrných středisek odpadu. Ty se otevřou hned po vánočních svátcích, ve středu 27. prosince a do silvestrovské neděle budou v provozu bez omezení. Znovu otevřou v úterý 2. ledna.

Sběr Vánočních stromků začne prakticky ihned po Štědrém večeru. SAKO Brno, jako každoročně, připomíná, že ideální způsob, jak se se symbolem Vánoc rozloučit, je odevzdat jej na nejbližší sběrné středisko odpadu. Stromek musí být zbaven všech vánočních ozdob a zejména háčků. Takto odevzdané stromy využije Centrální kompostárna při přípravě kompostu. Další správnou možností je položit odstrojený vánoční stromek vedle černé popelnice, ideálně těsně před svozem. Stromek bude odvezen v rámci svozu a přispěje k výrobě energie pro brněnské domácnosti. Vánoční stromek tedy v žádném případě nepatří na ulici či k nádobám na tříděný odpad.

Zdroj: SAKO Brno, foto: Ingimage