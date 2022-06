Než půjde k zemi, poslouží železniční poliklinika jako cvičiště pro zásahovku

Brno, 13. června 2022 - Zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a spolek Kynologická záchranná jednotka České republiky projevily zájem využít bývalou železniční polikliniku ve Štýřicích k výcvikovým účelům. Město chce poskytnout prostory zdarma formou výpůjčky, Rada města Brna nyní schválila tento záměr.

„Využití polikliniky by bylo podle žádosti Policie České republiky velkým přínosem pro výcvik zásahové jednotky z důvodu lokace a charakteru prostředí. Opuštěná a oplocená budova je místem, které nabídne řadu možností včetně dílčích činností, jako je práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Policie by využila polikliniku přibližně jedenkrát měsíčně,“ sdělil 3. náměstek primátorky Jiří Oliva a dodal: „Kynologové ve své žádosti ocenili, že budova je vhodná polohou, velikostí, ale i stavebně-technickým stavem. Pro trénink záchranářských psů je takových lokalit velmi málo, a tudíž jde o unikátní příležitost. Jednotka by ráda využila i sutiny po demolici.“ Žadatelé konstatovali, že jsou srozuměni se špatným technickým stavem a přijímají veškerá rizika spojená s pohybem v areálu.

Rada města souhlasila s adresným záměrem výpůjčky uvedeným žadatelům. Odbor správy majetku MMB následně připraví návrh příslušné smlouvy.

O získání areálu kolem původně zamýšlené železniční polikliniky usilovalo město už od roku 2015. Od Správy železnic se ji podařilo koupit až v letošním roce za 60 milionů korun. Lokalita, v níž se nedokončená stavba nachází, je pro město velmi cenná kvůli budování nového hlavního nádraží. Po demolici chce město celé území oživit a vybudovat zde protipovodňová opatření, jejichž součástí má být i park, a lávku přes řeku.

Zdroj: Tiskové středisko MMB