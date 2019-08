300 strážníků bude první školní týden hlídat prvňáčky na přechodech

Brno, 31. srpna 2019 - S prvním školním dnem začíná hlídkám městské policie desetiměsíční období, během něhož se každé všední ráno vracejí k přechodům pro chodce u základních škol. Pro samotný první vyučovací týden vyčlenila brněnská městská policie tři stovky strážníků. Kromě zastavování vozidel rozdají dětem reflexní prvky.

Hlídky městské policie se u více než padesáti základních škol postarají o to, aby školáci bezpečně přešli silnice a řidiči si uvědomili, že mají před vzdělávacími institucemi zvolnit a zbystřit. Pozornější by měli být v ranních i odpoledních hodinách po celém městě. Děti mohou být nepozorné a nečekaně jim vstoupit do cesty, vyběhnout zpoza autobusu nebo jinak zazmatkovat.

Ve zvýšené míře budou zastavovací terče a svítivé uniformy strážníků k vidění po celý první týden školního roku. „Všechno začíná nanovo. Po prázdninách posiluje individuální a hromadná doprava, školáci budou cestou ke škole zabraní do nadšených rozhovorů, při kterých si budou vyměňovat zážitky z prázdnin, a budou rozpustilí a roztržití,“ upozorňuje Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno.

Na řidiče se obrací s žádostí o velkou opatrnost a ohleduplnost. „Mnoho dětí strávilo volno mimo město a zapomněly na pravidla bezpečného chování v provozu. Je nutné, abychom částečně mysleli i za ně,“ podotýká Luboš Oprchal.

Městská policie vybaví strážníky několika stovkami reflexních koleček, která si děti mohou připnout na aktovku, batůžek nebo oblečení. Další čtyři tisícovky těchto bezpečnostních prvků věnovali strážníci do sad pro prvňáčky, které hodlá do lavic doručit město Brno.

V pondělí pohlídají strážníci nejen klíčovou dobu před začátkem vyučování, ale také časy, kdy bude na jednotlivých školách končit výuka žákům prvního stupně. Po zbytek týdne budou strážníci dohlížet na přechodech vždy přinejmenším v ranních hodinách.

Hlídky městské policie následně od druhého školního týdne zaujmou svá dlouhodobá stanoviště. „U jedenácti vytipovaných škol garantujeme dohled celoročně. Podle personálních kapacit ovšem namátkově kontrolujeme i riziková místa u mnoha dalších škol, může jich být až třicet,“ dodává Pavel Čermák, vedoucí odboru pořádkových útvarů.

Foto: MP Brno