REPROMEDA slaví 25. výročí narození prvního dítěte, uspořádá setkání rodin

Brno, 31. května 2025 - Přední česká klinika reprodukční medicíny a genetiky REPROMEDA slaví 25. výročí narození prvního „repromedího“ miminka. Významný milník se rozhodla symbolicky propojit se Dnem dětí a uspořádat mimořádné setkání pro rodiny s dětmi, které přišly na svět s její asistencí. Oslava s názvem Den dětí Repromedy se uskuteční ve středu 5. června 2025 v brněnském VIDA! Science centru.

Cílem unikátní události je poděkovat za vloženou důvěru a symbolicky propojit rodiny, které poutá společná zkušenost s asistovanou reprodukcí na klinice REPROMEDA. Program, který bude probíhat ve středu 5. června v čase od 16 do 20 hodin, je zaměřen na děti i jejich rodiče. Kromě vstupu do vědecko-zábavního centra jim nabídne hravé aktivity, tematickou science show plnou pokusů nebo třeba molekulární catering v podobě koktejlů a zmrzlin jako z laboratoře.

„Letos uplynulo čtvrtstoletí od okamžiku, kdy se díky metodám asistované reprodukce naší kliniky narodilo první dítě. Ačkoliv jsme od té doby pomohli na svět více než šesti tisícům miminek, je to pro nás významný milník,“ říká MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., ředitelka reprodukční kliniky REPROMEDA, která v rámci špičkové péče kombinuje nejmodernější vědecké metody a celostní přístup. „Myšlenka uspořádat toto unikátní setkání v rámci Dne dětí je způsob, jak oslavit příběhy rodin i to, co je spojuje. Rádi bychom vytvořili bezpečný prostor, kde se budou rodiny moci setkat, prohloubit komunitní vazby, podělit se o své zkušenosti a třeba i společně zasmát tomu, jak rychle ten čas utekl,“ dodala lékařka.

Akce se zúčastní také členové týmu kliniky, včetně lékařů, zdravotních sester a koordinátorů, kteří se podíleli na cestě rodin k rodičovství. To jim umožní se s rodiči a dětmi opět osobně setkat. Rodiny, které se chtějí akce účastnit, si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím webových stránek kliniky. Kromě volného vstupu do expozice si zde vyberou z trojice časů pro vstup na Science show v Divadle vědy s názvem Pod tlakem.

Foto: ideogram.ai