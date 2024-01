Divadlo Polárka chystá festival MimiArt pro nejmenší diváky

Brno, 16. ledna 2024 - V Divadle Polárka se o jarních prázdninách ve dnech 7. až 11. února již potřetí uskuteční divadelní festival pro diváky od nula do tří let: MimiArt. Divadlo Polárka na něm mimo jiné uvede premiéru autorské inscenace uměleckého šéfa Jiřího Hajdyly Věci, nad kterými se tají dech. Dále se diváci mohou těšit na šest hostů z České republiky a Slovenska.

Kromě divadelních představení čeká na diváky hudební projekt Filharmoniště, koncert vážné hudby nejmenší, montessori herna a další doprovodný program. V rámci festivalu bude pro rodiče a jiné dospělé uvedena inscenace Divadla Tramtarie Fat cabaret: lásky, strach a zen nekonfekčních žen.

Vzhledem k extrémnímu zájmu veřejnosti se Divadlo Polárka rozhodlo i potřetí uspořádat v Brně unikátní festival MimiArt a potvrdit tím, že nejmenší děti a jejich rodiče mají a budou mít v Polárce své místo. “Představení pro nejmenší děti jsou vždy vyprodaná téměř ihned po spuštění prodeje. Festivalem se tak snažíme uspokojit poptávku rodičů nejmladších dětí. Chceme jim představit také inscenace mimobrněnských souborů. Nabitý program bude probíhat jak v Divadle Polárka, tak nově také v prostorách Leitnerky.” uvádí vedoucí Polárky Martina Hanáková.

Z hostujících inscenací se můžete těšit na Čiarkolárium a Farbatolárium z produkce Bábkového divadla na Rázcestí z Banské Bystrice. Trnavské Divadlo Jána Palárika přiveze svou inscenaci Púpätko, pod níž je podepsána polská režisérka Alicja Morawska-Rubczak. Umělecký spolek Ostružina přijede na MimiArt s představením Neénye, které usiluje o “znovupropojení světa rodin se světem lidí bez dětí, světa nejmenších dětí se světem dospělých a ideálně i světa žen se světem mužů.” A stejně jako každý rok uvítáme v Brně i pražskou DAMÚZU, tentokrát s inscenací z podvodního světa Eyjú.

Domovské divadlo Polárka uvede v rámci festivalu vedle představení Co je moje doma také premiéru autorské inscenace Věci, nad kterými se tají dech. Režisér inscenace Jiří Hajdyla předestírá: “V inscenaci si chceme společně s rodiči připomenout, jak velkého zázraku jsme díky našim dětem součástí, a oslavit každého tátu a každou mámu, protože jsou hrdinové.”

Cílem festivalu je v neposlední řadě komunitní setkávání rodičů kolem Divadla Polárka. “První setkání dětí s divadlem je pro nás až rituální záležitostí, proto chceme nabídnout nejmenším dětem program s vysokou uměleckou kvalitou, a zároveň také při této příležitosti proměnit Divadlo Polárka v bezpečný prostor smysluplného trávení společného času dětí a rodičů. Kromě toho nám jde také o vytvoření atmosféry porozumění pro rodiče v této mnohdy psychicky náročné situaci, která s péčí o děti souvisí.” přibližuje zakladatelka festivalu Marie Bravencová. Po celou dobu festivalu bude ve foyer divadla otevřená montessori herna pro děti, bazárek a swap s oblečením a samozřejmě kavárna Polárkafé se speciálním festivalovým menu. V rámci doprovodné linky bude v sobotu 10. 2. v 19:00 uvedena autorská inscenace Fat cabaret: lásky, strach a zen nekonfekčních žen z repertoáru Divadla Tramtarie doplněná o diskuzi s jejími tvůrkyněmi.

Pogram MimiArt 2024

7. 2. – 11. 2. 2024

st 7. 2.

14:30 - Filharmoniště: Letem světem na osmi strunách (Leitnerka)

16:00 - Filharmoniště: Letem světem na osmi strunách (Leitnerka)

čt 8. 2.

9:30 - Divadlo Jána Palárika v Trnave: Púpätko (VS)

11:00 - Divadlo Jána Palárika v Trnave: Púpätko (VS)

14:30 - Divadlo Polárka: Věci, nad kterými se tají dech (MS)

16:00 - Divadlo Polárka: Věci, nad kterými se tají dech (MS) - premiéra

pá 9. 2.

9:30 - Divadlo Polárka: Věci, nad kterými se tají dech (MS)

11:00 - Divadlo Polárka: Věci, nad kterými se tají dech (MS)

14:30 - DAMÚZA: EYJÚ (VS)

16:00 - DAMÚZA: EYJÚ (VS)

so 10. 2.

9:00 - Ostružina: Neényi (Leitnerka)

11:00 - Ostružina: Neényi (Leitnerka)

14:30 - Bábkové divadlo na Rázcestí: Farbatolárium (MS)

16:00 - Bábkové divadlo na Rázcestí: Farbatolárium (MS)

19:00 - Divadlo Tramtarie: Fat cabaret: lásky, strach a zen nekonfekčních žen (VS)

ne 11. 2.

9.30 - Bábkové divadlo na Rázcestí: Čiarkolárium (VS)

11.00 - Bábkové divadlo na Rázcestí: Čiarkolárium (VS)

14.30 - Divadlo Polárka: Co je moje doma (MS)

16.00 - Divadlo Polárka: Co je moje doma (MS)

Foto: Ingimage