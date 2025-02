Ostrý zrak umožňuje aktivní život i v důchodovém věku

Životní styl seniorské populace se v posledním desetiletí v mnoha ohledech změnil. Vzrostl počet řidičů nad 65 let, více lidí v tomto věku také pracuje, cestuje, používá informační technologie a věnuje se nejrůznějším koníčkům. Aby mohli lidé žít aktivně i v pokročilém věku, jednou z podmínek je ostrý zrak. Populaci seniorů přitom ohrožuje celosvětově nejrozšířenější oční onemocnění – šedý zákal.

Zrak je nejdůležitějším lidským smyslem, kterým vnímáme okolo 80 až 90 % okolních vjemů. Proto když je narušen, výrazně to zhoršuje kvalitu života. Nejrozšířenějším očním onemocněním u seniorů je šedý zákal, který může jejich vidění zásadně ovlivnit a tím také limitovat mnohé aktivity. Ten je naštěstí snadno řešitelný krátkým a bezbolestným zákrokem na očních klinikách.

„Zrak je v životě velmi důležitý. Zvlášť jsem si to uvědomil po operaci šedého zákalu, protože najednou nemusím shánět po kapsách nebo po stolech brýle a zjišťovat, kde jsem je zapomněl,“ říká čtyřiasedmdesátiletý Jaroslav Medlík z Brna, kterému byl diagnostikován šedý zákal před několika lety. V mládí býval úspěšným hokejovým útočníkem a nyní působí jako vedoucí sportovního úseku v HC Kometa Brno. Kromě toho, že je funkcionářem v úspěšném hokejovém klubu, řídí také auto, rád jezdí na chatu nebo do lesa na houby a věnuje se své rodině. Poté, co mu byla zakalená oční čočka během krátkého a bezbolestného zákroku vyměněna za novou, je nadšený, jak se jeho svět „rozjasnil“ a získal ostré kontury. „Když se teď dívám na hokej, i bez brýlí přečtu bez problému jména hráčů. To jsem předtím nepřečetl a je to něco úžasného. Na dálku vidím naprosto luxusně a nemám problém ani se čtením,“ vypráví bývalý profesionální sportovec.

Šedý zákal se dá řešit rychlou a bezbolestnou ambulantní operací

Šedý zákal neboli katarakta postihuje především seniory. Operace katarakty je dokonce nejčastěji prováděnou chirurgickou operací na celém světě. Z veřejného zdravotního pojištění je hrazena tzv. monofokální nitrooční čočka, která zajišťuje ostré vidění jen na jednu vzdálenost, obvykle na dálku, zatímco na čtení pacienti potřebují brýle. Moderní medicína ovšem nabízí za příplatek i prémiové čočky. „Dnes máme k dispozici celou škálu nitroočních čoček. Jsou to čočky jednoohniskové asférické, které napodobují mladou čočku, pak torické, které korigují astigmatismus, což je vada zakřivení rohovky. Díky nim lidé s astigmatismem nemusejí nosit cylindrické dioptrie. Dále existují čočky trifokální, které zcela odstraňují závislost na brýlích – lidé s nimi po operaci vidí jak na dálku a střední vzdálenost, například na počítač, tak i do blízka na čtení. Nebo máme čočky s prodlouženou hloubkou ostrosti vidění, které umožňují vidět na dálku a střední vzdálenost a zajišťují funkční vidění na blízko. Preferují ji hlavně řidiči, protože trifokální čočka je složitější a vyžaduje neuroadaptaci, tedy aby si lidský mozek zvyknul a naučil se s ní dívat. Oproti tomu čočka s prodlouženou hloubkou ostrosti je jednodušší a nemusíte se na ni nijak adaptovat,“ popisuje možnosti doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno. Dnes tedy mají senioři možnost se zbavit brýlí a vidět „jako zamlada“.

S vývojem oftalmologických přístrojů a postupů v poslední době vzrostl také zájem o odstranění šedého zákalu pomocí tzv. LenSx laseru. Ten nahrazuje použití skalpelu a očním chirurgům umožňuje provést zákrok za mnohem kratší dobu. Celý zákrok je tak šetrnější k oku pacienta, což následně vede i k rychlejší době hojení.

Senioři mnohem více řídí, využívají mobilní technologie i pracují

Nároky na dobrý zrak jsou dnes mnohem vyšší, než tomu bylo dříve, a to platí i u seniorů – právě z důvodu, že žijí aktivnějším životem. Využívají moderní technologie, proto je pro ně důležité nejen dobré vidění na dálku, ale také na střední vzdálenost, tedy na počítač, a do blízka. Dle Českého statistického úřadu více než polovina z nich používá internet a třetina internetové bankovnictví. Mobilní telefon v roce 2023 používalo 96 % osob starších 65 let, prudce roste podíl seniorů využívajících smartphony. Senioři používají internet nejčastěji ke čtení zpravodajství, zasílání e-mailů, vyhledávání informací o zboží či službách a vyhledávání informací o zdraví.

Také počet řidičů-seniorů se zvyšuje – a to i ve velmi pokročilém věku. Dochází k prudkému nárůstu počtu vydaných řidičských průkazů skupiny B osmdesátiletým a starším osobám. Mezi roky 2018 a 2023 se navýšil o 41 % z hodnoty přibližně 96 tisíc na cca 135 tisíc osob. U žen se tento počet dokonce takřka zdvojnásobil. Přitom dobrý zrak je pro bezpečí v dopravě naprosto zásadní.