Na Červeném kopci vznikne komplex pro dvě stě seniorů

Brno, 3. října 2018 – Téměř dvě stě lůžek pro seniory nabídne nový sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci v Brně. Vznikne podle návrhu pražského ateliéru RANGHERKA 5. Rozhodla o tom odborná porota v architektonické soutěži, kterou pro město připravila Kancelář architekta města Brna. V úterý 2. října výsledky schválila rada města.

Cílem architektonické soutěže bylo najít podobu nového sociálně zdravotního komplexu a jeho umístění v areálu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném kopci. „Léčebna ukončila svůj provoz začátkem letošního roku, až na jednu budovu jsou totiž objekty postavené v devatenáctém století ve velmi špatném stavu. Autoři vítězného návrhu ponechávají v areálu původní pavilon B, který navrhují zrekonstruovat a využít jako společenské a edukační centrum s kavárnou. Objekt tak zachovává v areálu původní historickou stopu,“ uvedl první náměstek primátora a člen poroty Petr Hladík.

„Nový komplex bude mít kapacitu 198 sociálně zdravotních lůžek včetně lůžek pro denní pobyt. Dále počítá se zázemím pro medicínské centrum nebo rehabilitaci. Sídlit zde má i Národní dohledové centrum telemedicíny a tísňového volání,“ doplnil Hladík.

Vítězný návrh představil ředitel kanceláře architekta města Michal Sedláček: „Porotu zaujalo především jednoduché urbanistické řešení bez nutnosti radikálních zásahů do okolí. Komplex tvoří tři nové domy, které jsou volně zasazeny do prostředí parku. V přízemí jsou propojeny velkou vstupní halou, která funguje zároveň jako vnitřní náměstí. Hala plynule přechází do centrální dlážděné piazzety a společně s historickým pavilonem vytváří zajímavý veřejný prostor.“

Architektonickou užší jednofázovou soutěž o návrh vyhlásilo město v červnu letošního roku. Tři účastníky vyzvala porota, dále se přihlásilo dvanáct ateliérů, z jejichž portfolií vybrali porotci pět účastníků. Hodnocení návrhů bylo anonymní. Město nyní zpracuje investiční záměr, poté bude jednat s autory vítězného návrhu o zakázce na zpracování projektové dokumentace. Předpokládaná výše investičních nákladů projektu je zhruba 300 milionů korun.

Původní pavilony na Červeném kopci začalo město stavět v roce 1888 a sloužily jako infekční oddělení Zemské nemocnice u svaté Anny. Od roku 1964 začal areál fungovat jako léčebna dlouhodobě nemocných. V roce 2000 přešla léčebna do správy Nemocnice Milosrdných bratří. Vzhledem ke špatnému technickému stavu pavilonů, musela nemocnice ukončit provoz léčebny na začátku letošního roku. Původní zařízení mělo 73 lůžek. Všichni pacienti byli přesunuti do nového oddělení pro dlouhodobě nemocné v areálu nemocnice v Polní ulici.

Vizualizace: RANGHERKA 5