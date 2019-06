Strážníci budou přes léto více hlídkovat v Lužánkách

Brno, 5. června 2019 – Rozlehlé plochy lužáneckého parku jsou od jara ještě pečlivěji chráněné brněnskými strážníky. V těchto dnech narůstá počet kontrol i jejich délka. „Platí to pro všední i víkendové dny. Strážníci stráví jednou obchůzkou přibližně tři čtvrtě hodiny až hodinu. V některých časech se může stát, že jedna hlídka plynule nahradí druhou,“ vysvětlil Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno.

K novému systému kontrol městská policie nepřistupuje kvůli žádnému bezpečnostnímu incidentu ani jinému naléhavému problému. „Chceme návštěvníkům dopřát, aby se v parku cítili bezpečně a komfortně. Zvýšený dohled je čistě preventivní a odpovídá významu parku. Je nejstarším veřejně přístupným městským parkem v českých zemích a jedná se o národní kulturní památku. Musíme ho proto chránit před vandalismem i nepořádkem,“ vysvětlila Markéta Vaňková, primátorka města Brna a současně velitelka Městské policie Brno.

Tomu odpovídají i hlavní činnosti, jimž se strážníci v Lužánkách věnují. Předcházejí poškozování parkového vybavení a zaměřují se i na pořádek, mimo jiné na travnatých plochách. Místo je ideální pro trávení volného času s přáteli či rodinou, v minulých letech se ovšem ukázalo, že řada návštěvníků nechává po skončení pikniku na loukách množství nepořádku. Takové chování by je mohlo na pokutě stát i deset tisíc korun.

Při kontrolách jsou hlídky veřejnosti k dispozici a mohou poradit nebo pomoci s nenadálými problémy. Do kontrol se zapojují strážníci z několika místních služeben i z jednotky psovodů. Všímají si i dodržování dalších pravidel, jako je například venčení psů v souladu se stanovenými podmínkami.

Zvýšená intenzita kontrol platí do odvolání. Městská policie ji plánuje udržet nejméně do konce léta. Strážníci kontrolují všechny veřejnosti přístupné brněnské parky. Například Tyršův sad hlídky dokonce ráno odemykají a v noci zamykají. Díky tomu jej mohou lidé využívat k odpočinku či průchodu již od brzkých ranních hodin až do pozdního večera.