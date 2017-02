Slavní detektivové obsadili Letohrádek Mitrovských

Brno, 22. února 2017 - Až do 19. března potrvá v Letohrádku Mitrovských výstava s názvem Slavní detektivové na stopě zločinu, která se zaměřuje na svět kriminálníků, charismatických vyšetřujících, s bezpočtem napínavých zápletek, logických dedukcí a překvapivých rozuzlení, odjakživa lákajících čtenáře a diváky.

Jsou detektivky i vaší zálibou? Přijďte si připomenout nejslavnější, fiktivní i ty skutečné vyšetřovatele a detektivy napříč celým stoletím. Kdo jim vdechl život? Jak řeší své zapeklité případy? A čím si získali tak obrovskou popularitu?

První část výstavy se zaměří na expozičně nejstarší období, tj. začátek 20. století., spojené s dílem Sira Arthura Conana Doyla s jeho noblesním Sherlockem Holmesem. Následuje období od 20. do 30. let 20. století zastoupené šarmantním Herculem Poirotem a slečnou Marplovou z pera hvězdy detektivního žánru Agathy Christie, dále československým četníkem Arazímem nebo nesmlouvavým pražským radou Vacátkem (včetně jejich faktických předloh). Seriálu Hříšní lidé města pražského a jeho autorovi Jiřímu Sequensovi st. bude na výstavě věnována větší pozornost. Přes období Veřejné bezpečnosti, se soudruhy majory Kalašem a Zemanem, se návštěvníci přenesou do slavné epochy francouzských kriminalistů – připomeneme komisaře Juva, Clouseaua, Maigreta či Moulina, přes britské zástupce Barnabyho, Bodieho a Doyla, Dempseyho a Makepeaceovou, německé – Schimanského, italské – Cattaniho, rakouské – Mosera a Rexe, až po americké představitele – Kojaka, Columba, Fletcherovou či Knight Ridera.

„Návštěvníci si kromě dobových prostředí s množstvím mobiliáře, doplňků a s kostýmními komplety, prohlédnou fotografie a dozví zajímavosti o autorech i filmových či seriálových postavách. Máme připraveno i několik interaktivních úkolů inspirovaných kriminalistickými metodami – např. skládání portrétu pachatele, snímání otisků, trénink mozkových závitů v podobě zapamatování a hledání předmětů napříč celou výstavou,“ uvedl Petr Lukas, ředitel Letohrádku Mitrovských s tím, že exponáty zapůjčila Česká televize a sběratelka Vlaďka Dobiášová.

