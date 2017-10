Brněnským strážníkům vzrostou příští rok platy až o 4 000 korun

Brno, 6. října 2017 - Brněnští strážníci si od příštího roku polepší. Rada města Brna odsouhlasila navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie Brno o 40 milionů Kč. Přidělené finance umožní zvýšit platy brněnských strážníků i nad rámec avizovaných vládních změn tarifových mezd a budou využity převážně na rizikový příplatek, částečně také na osobní ohodnocení nebo příplatek za vedení.

„Jsme v situaci, kdy bychom potřebovali stabilizovat počty strážníků, a místo toho se nám nedařilo často udržet ani ty stávající, protože jsme nemohli konkurovat lukrativnějším nástupním podmínkám v jiných bezpečnostních složkách. Pro zájemce o tyto profese bylo výrazně výhodnější stát se například státním policistou než nastoupit k městské policii,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál, který ze zákona zastává také funkci velitele městské policie.

„K přislíbenému navýšení peněz od vlády, které bude dělat přibližně 30 milionů korun ročně, jsme z rozpočtu města přidali dalších 40 milionů. Celkově tedy na platy strážníků poputuje oproti současnosti 70 milionů korun navíc. Zvýšení platů je vedle náborového příspěvku, který jsme schválili letos v březnu, dalším způsobem, jak podpořit motivaci zájemců o práci u městské policie,“ upřesnil první náměstek primátora Petr Hladík.

V současnosti jsou mzdy strážníků ve srovnání s policisty řádově o několik tisíc nižší. Zatímco u městské policie získá strážník po dvou letech praxe průměrně 20 000 Kč hrubého, u státní policie je to asi 27 000 Kč. Po Novém roce by se tento rozdíl měl snížit zhruba o 50 procent. Zároveň se platy brněnských strážníků přiblíží celorepublikovému průměru hrubé mzdy, který v současnosti představuje 27 220 Kč. Na tuto výši dnes strážník v Brně dosáhne až po dvanácti letech služby, kdežto příští rok by se tato doba měla snížit rovněž asi o polovinu.