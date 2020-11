Městská policie uzavírá většinu svých objektů, vstup jen v závažných případech

Brno, 7. listopadu 2020 - Nepříznivý vývoj epidemie koronaviru přiměl městskou policii k výraznému omezení přístupu do svých objektů. Na přestupkovém pracovišti v Křenové ulici může veřejnost vyřizovat nezbytné záležitosti pouze od pondělí do čtvrtka ve vymezených časech. Ostatní objekty se s výjimkou mezních situací uzavírají zcela.

Za současné situace je nezbytné, aby si zachovaly akceschopnost organizace pečující o zdraví a bezpečnost obyvatel. Městská policie proto musí udělat maximum pro ochranu svých zaměstnanců. Na služebny se tedy mohou lidé dostavit jen v situacích, které představují ohrožení života, zdraví nebo majetku.

V dalších neodkladných případech to bude možné po telefonické domluvě, a to výhradně zavoláním na číslo konkrétní služebny. Kontakty jsou uvedeny na webu mpb.cz/sluzebny.

Jednotka projednávání přestupků omezuje provozní hodiny na pondělí až čtvrtek, a to v časech od 9 do 11 a od 14 do 17 hodin (kromě státních svátků). Termíny jednání uvedené ve výzvách k podání vysvětlení nejsou platné a nelze je využít, pokud nekorespondují se zmíněnými hodinami.

„Po plném obnovení provozu se lhůty k projednání adekvátně prodlouží. Komu tedy k 22. říjnu zbývalo například sedm dní do vyřízení záležitosti, bude mít těchto sedm dní k dispozici po návratu k běžným provozním hodinám,“ uvedl Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno. Strážníci budou o úpravě provozních hodin informovat na svém webu i prostřednictvím médií.

Do čekárny přestupkového pracoviště může vstupovat jen omezený počet lidí, aby zde byl prostor pro potřebné rozestupy. Strážníci proto avizují možné fronty a kvůli omezení otevírací doby upozorňují na delší čekání. „Žádáme každého, kdo může návštěvu dočasně odložit, aby to udělal. Ušetří tím patrně dost času,“ podotkl Luboš Oprchal.

Na dohled v ulicích a preventivní kontroly to nebude mít dopad. Stejně tak je volajícím nepřetržitě k dispozici tísňová linka 156. Slouží pro případy nouze. Všeobecné informace o koronaviru poskytuje celostátní linka 1221. Lidé by ji neměli zaměňovat s číslem tísňového volání, známější „stodvanáctkou“.