O další očkovací centra v kraji se postará Fakultní nemocnice Brno

Brno, 20. prosince 2021 - Zvyšující se zájem o očkování a zároveň aplikace třetí posilující dávky jsou důvodem, proč se počítá s otevřením dalších očkovacích míst v Jihomoravském kraji. Centrálně bude očkování zaštiťovat FN Brno.

„Potřebujeme otevřít nová očkovací centra. Praktičtí lékaři tu hlavní zátěž nemohou zvládat při své normální práci. Zkracují se termíny posilujících dávek, a tak potřebujeme větší kapacity. Už to ale nemohou být kulturní domy a sportovní haly jako v létě. Je totiž pravděpodobné, že centra kvůli dalším přeočkováním budou fungovat minimálně rok. Řešili jsme několik variant, jak celý projekt center řídit, tak aby to nezatěžovalo nemocnice a zároveň to bylo organizačně zvládnuté. Nakonec jsme se rozhodli navázat spolupráci s FN Brno, která má fungující tým a zkušenosti s řízením nejlepšího očkovacího centra v republice v Brně na BVV,“ sdělil jihomoravský hejtman Jan Grolich.

„Nejlepší léčbou je prevence a nic lepšího než očkování zatím nemáme. Jestliže nebudeme očkovat, zahltíme nemocnice. Jestliže budeme očkovat, budeme se moci věnovat tomu hlavnímu, proč je tady Fakultní nemocnice Brno, tedy centrové a superspecializované péči,“ řekl ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba.

Fakultní nemocnice Brno se do očkování zapojila už ve Znojmě, když tam v budově VZP v pondělí 13. prosince vzniklo centrum, které denně naočkuje kolem 300 lidí. Vytvoření dalšího očkovacího místa výrazně provozně pomáhá znojemské nemocnici. Podobný plán by měl být postupně realizován i v dalších městech Jihomoravského kraje. V těchto dnech se intenzivně pracuje na technickém, prostorovém i personálním řešení očkovacích center v Kyjově a Hodoníně. Jejich otevření je v plánu začátkem roku.

Rychlost otevření očkovacích center bude záviset zejména na personálním obsazení, lékařském, sesterském i administrativním. Hladký provoz nejlépe zajistí místní zdravotníci a dobrovolníci. „Aktuální situace není ve zdravotnictví ideální, jsme rádi za každou ruku, není ale možné, abychom daná centra pokrývali zaměstnanci FN Brno. Z těchto důvodů jsme využili databáze „Lékaři pomáhají Česku“ a snažíme se oslovit místní zdravotníky, aby se do provozu očkovacích center aktivně zapojili,“ říká zdravotnický náměstek FN Brno prof. Ondřej Ludka.

Nemocnice uvítá i pomoc dobrovolníků, kteří by se postarali o bezproblémový chod center. I přes dobrovolnickou činnost je aktivita finančně oceněna.

Je to téměř rok od okamžiku, kdy se začali ve Fakultní nemocnici Brno očkovat první zdravotníci. Za celou dobu a také díky provozu velkokapacitního očkovacího centra aplikovala nemocnice téměř půl milionu dávek očkovací látky proti covid-19. Provoz očkovacího centra na brněnském výstavišti skončil koncem léta.

Zdroj: JMK