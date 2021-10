Brněnský dopravní podnik odmění očkované zaměstnance volnem i penězi

Brno, 30. října 2021 - Dopravní podnik města Brna vyplatí dva tisíce korun každému zaměstnanci, který se nechal naočkovat nebo očkování podstoupí do konce roku 2021. Chce tak ocenit jejich zájem o své zdraví i zdraví kolektivu. Zaměstnanci mohou rovněž čerpat po očkování den volna.

„Jednoznačně podporuji aktivitu dopravního podniku ocenit zaměstnance, kteří se nechali naočkovat proti onemocnění covid-19. Díky zodpovědnému přístupu pracovníků podniku zůstal během pandemie zachován provoz celého systému městské hromadné dopravy v Brně a jsem ráda, že ochranu sebe a svých kolegů neberou dopraváci na lehkou váhu ani nyní,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Z 2600 zaměstnanců Dopravního podniku města Brna se doposud nechalo naočkovat 1776. „Všem, kteří pracují na hlavní pracovní poměr a nechalise naočkovat nebo očkování stihnou podstoupit do konce tohoto roku, chceme vyplatit mimořádnou odměnu ve výši 2000 Kč. Je to poděkování za snahu chránit své zdraví a zdraví svých kolegů. Onemocnění covid-19 mělo pro některé naše zaměstnance vážné zdravotní důsledky, nebereme jej na lehkou váhu,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Zaměstnanci odměnu získají ve formě poukázek. Vyzvednout si je budou moci až do 15. ledna na výdejním místě v Pisárkách. Dopravní podnik města Brna rovněž nabízí svým pracovníkům možnost čerpání jednoho dne volna po očkování.

Ve spolupráci se společností Podané ruce dopravní podnik připravil přímo v areálu vozovny Pisárky dva termíny, během kterých se zaměstnanci mohli přijít naočkovat bez objednání. Tuto možnost využilo celkem 45 lidí.

Dopravce nemyslí jen na své zaměstnance, ale i na cestující. Součástí očisty vozů po příjezdu do vozovny je stále kromě vysátí a umytí interiéru vozu i dezinfekce a kontrola kvality úklidu pomocí speciálního přístroje. DPMB vozy dezinfikuje ozonizéry, kterých na začátku pandemie nakoupil šest. O nutnosti nošení respirátorů informuje nálepkami na dveřích vozů, letáčky ve vozech a speciálním hlášením.