K očkování motivuje pracovníky necelá čtvrtina zaměstnavatelů

Brno, 29. ledna 2022 – K očkování motivovalo své zaměstnance v průběhu loňského listopadu a prosince pouze 23 % zaměstnavatelů. Více než polovina podniků za to zaměstnancům nabízela dny placeného volna, třetina finanční odměny a pětina odměny z interního programu benefitů. Naopak 67 % zaměstnavatelů svým pracovníkům žádné výhody spojené s očkováním proti Covidu-19 nenabízelo. Zbylých 10 % to nyní zvažuje. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

„Velká část podniků své pracovníky v očkování podporuje a doporučuje jim ho, nicméně odměny a benefity za něj nabízí aktuálně jen necelá čtvrtina z nich. Další desetina to ale zvažuje, jelikož ví, že právě očkování jim může pomoci udržet provoz v chodu bez větších výpadků lidí v karanténě,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group.

O očkování jednotlivých zaměstnanců proti Covidu-19 mělo na podzim loňského roku přehled 67 % zaměstnavatelů, a to i přesto, že v tuto dobu neměly podniky povinnost zjišťovat tyto informace. Zatímco 49 % podniků se svých zaměstnanců ptalo napřímo, dalších 18 % to zjistilo prostřednictvím anonymních průzkumů. Zbylá třetina tyto data pak nijak nemonitorovala.

„Ti, kteří informace o očkování u svých zaměstnanců v podzimních měsících roku 2021 nezjišťovali, byli nejčastěji přesvědčeni, že na získání těchto údajů nemají legitimní nárok. Pro 22 % zaměstnavatelů pak byla důvodem citlivost tohoto tématu, které ve společnosti stále vyvolává velké diskuze,“ doplňuje Martin Malo. Z dat vyplynulo, že před Vánocemi deklarovalo 42 % zaměstnavatelů proočkovanost nad 60 %. Pouze 4 % dotazovaných společností uvedla proočkovanost svých zaměstnanců nad 90 %. Jednalo se nejčastěji o firmy s počtem do 50 zaměstnanců.

Dle serveru Our World in Data má nejvíce proočkovaných občanů v Evropě Portugalsko, které uvádí až 90 % občanů se dvěma dávkami vakcíny. Další v pořadí je pak Malta, Španělsko, Dánsko nebo Irsko. V České republice má aktuálně dvě dávky přibližně 63 % obyvatel, což představuje přes 6,7 milionu lidí. Naopak nejméně očkovaných mají v Moldavsku, na Ukrajině nebo v Albánii. Posilovací třetí dávku má v Česku dle OpenDataLab aktuálně 3 566 957 lidí, což je představuje téměř 33 % všech obyvatel.