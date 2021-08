V Brně lákají na očkování proti koranviru limonádou

Brno, 2. srpna 2021 - Na 500 kusů Richardovy limonády předal v pondělí 2. srpna 2021 hejtman Jan Grolich v očkovacím centru Bohéma v Brně. Za první týden fungování zde jeho pracovníci naočkovali okolo 1150 klientů bez registrace. Limonáda tak slouží jako výraz ocenění lidem, kteří se zde nechají očkovat. Hejtman také poděkoval pracovníkům centra, které sídlí v Janáčkově divadle a provozuje ho Společnost Podané ruce.

„Limonáda je takový bonus. Nemyslím si, že se někdo kvůli limonádě rozhodne pro očkování. Ale jestli se někdo takový najde, tak je to vlastně dobře. Abychom totiž mohli mít od covidu klid, je potřeba, aby očkovaných bylo co nejvíc. Snažíme se vše zjednodušit. Pro někoho může být registrace dopředu překážkou, a tak je skvělé, že i v centru Brna to jde udělat hned a bez čekání. Zapojení neziskových společností a dalších organizací jsme plánovali už od února. Podle dat nám totiž bylo jasné, že v téhle době bude větší nabídka než poptávka,“ vysvětluje hejtman Jan Grolich. „Kromě toho, že statistiky ukazují, jak nemoc díky očkování ustupuje, stejně tak čísla a situace v některých okolních zemích varují, ještě není vyhráno. Obracím se tedy na všechny, kdo ještě nejsou očkováni, ať tak učiní. Aby bylo pohodové nejen letošní léto, ale i ta další,“ dodal hejtman.

Očkovací centrum Bohéma provozuje Společnost Podané ruce. „Naším cílem jako nevládní neziskové organizace je pomoci zmenšit obavy lidí a udělat vše pro prevenci rizik hlavně u zranitelných skupin. Jeden z možných podstatných nástrojů je právě vysoké procento proočkovanosti a vytvoření takzvané kolektivní imunity. Například mladší populaci nabízíme možnost jednorázové vakcíny Janssen, která vše maximálně usnadní. Usilujeme o dokončení očkování imobilních občanů a zásadní zvýšení proočkovanosti seniorů 80+," uvedl ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil.

Richardovu limonádu dodala zdarma k účelu podpory plošného očkování společnost Ekoprodukt. Její ředitel Petr Kobzík říká: „Naše limonáda vznikla za účelem pomáhat a jsme rádi, když můžeme podpořit a ocenit smysluplné projekty, jakými bezesporu očkovací centra jsou. Touto cestou jsme chtěli ocenit zdravotníky, podpořit návštěvníky centra a v neposlední řadě poděkovat Jihomoravskému kraji, který odvádí neskutečnou práci."