V Avionu se můžete na měsíc ponořit do virtuální reality

Brno, 21. dubna 2017 – V pátek 21. dubna se pro veřejnost otevřela v nákupním centru AVION Brno interaktivní výstava virtuální reality, která na několika tematických stanovištích představí to nejlepší, co dnes tato technologie nabízí.

Návštěvníci si mohou zdarma vyzkoušet všechny připravené atrakce rozmístěné v pasáži nákupního centra a na vlastní smysly prozkoumat, k čemu všemu lze dnes technologii VR využít. Připraveny jsou ty nejzajímavější tituly určené pro virtuální realitu z oblasti her, sportovních závodů, vzdělávání i zábavy.

Součástí akce je také oficiální česká premiéra virtuální reality od společnosti IKEA, která umožní návštěvníkům AVION Brno nahlédnout do budoucnosti nakupování a zařizování kuchyní. Návštěvníci mohou v průběhu výstavy také soutěžit o nejrychleji zajeté časy na závodních automobilových simulátorech a získat dárkové poukázky v celkové hodnotě 12 000 Kč. Interaktivní výstava virtuální reality v nákupním centru AVION Brno bude přístupná ve dnech 21. 4. – 16. 5. 2017 od 11 do 18 hod. v pracovních dnech a od 10 do 19 hod. o víkendech.

„Všichni, kteří si někdy přáli vyzkoušet virtuální realitu, mají nyní jedinečnou příležitost. Na několika stanovištích v pasáži brněnského AVIONU jsme si pro naše návštěvníky připravili to nejlepší, co dnes VR technologie nabízí. Věříme, že si ze setkání s virtuální realitou odnesou jedinečné zážitky, které si budou chtít brzy zopakovat,“ uvedl David Bačovský, marketingový manažer AVION Shopping Park Brno.

Napětí, zábava, ale i škola hrou

Na prvním ostrůvku s virtuální realitou si návštěvníci mohou vyzkoušet, jaké pocity zažívají kosmonauti na vesmírné stanici. Realisticky působící virtuální realita všechny okamžitě vtáhne do děje. Dovolí osahat si jednotlivé předměty nebo pohybem rukou manévrovat ve stavu beztíže. Zážitek je to opravdu tak silný, že slabším povahám může způsobit chvilkovou nevolnost. Zejména když zjistí, že jim dochází kyslík a oni musejí rychle vymyslet, jak se zachránit.

Tím však zásobárna zážitků tohoto stanoviště nekončí. Doslova vyřádit se návštěvníci mohou u několika akčních her. Vyzyvatelem jim budou třeba strach nahánějící kostlivci. Na svou obranu mohou použít středověký meč, střelbu z luku a pušky, anebo lze na vyhublé protivníky házet různé předměty. Filmové fanoušky nadchne virtuální výlet do vzdálených galaxií, které znají ze série Star Wars. Společně s povstalci tam můžou postavit kultovní vesmírný koráb nebo si jen tak zatrénovat s legendárním světelným mečem.

Na tomto stanovišti mohou zájemci také vizuálně prozkoumat celou planetu Zemi, proletět si sluneční soustavou, ale i lidským tělem. V každém případě se návštěvníkům otevírají nové možnosti, které u knížky nebo počítačové hry jednoduše nezažijí. Ale tím výčet možností nekončí. Připraveny budou také hry pro děti, jako je například kreslení v prostoru okolo sebe nebo virtuální vlasový salón s možností virtuálního líčení. A co by to bylo za virtuální realitu bez horské dráhy! Doporučujeme vyzkoušet tu naši.

Budoucnost nakupování od IKEA v české premiéře

Česká premiéra virtuální reality společnosti IKEA bude k vidění na druhém stanovišti. Stačí mít správné vybavení, chuť si hrát a zjistíte, že návrh či zařizování kuchyně může být i legrace. Odladění toho správného dekoru je ve virtuální realitě neskutečně snadné. A co se vám ani v reálu jen tak nepodaří – můžete si dokonce snížit svou výšku a podívat se na novou kuchyni z pohledu dítěte. Rychle tak odhalíte případné nedostatky a možné hrozby. A stejně jednoduchý může být i výběr nových módních kousků do vašeho šatníku. Vyzkoušejte chytré zrcadlo, které funguje jako virtuální převlékárna. Díky němu bude v budoucnu možné vybírat oblečení v klidu doma před zrcadlem a kliknutím objednat až domů. Na tomto stanovišti vás zkrátka čeká výlet do budoucnosti nakupování – a každý, kdo dorazí do AVIONU, si tyto možnosti vyzkouší už dnes. Že to nemůže být tak snadné? Přijďte se přesvědčit sami.

Adrenalin, „vůně benzínu i vítr ve vlasech“

Pokud máte soutěživou povahu, určitě nevynechejte plně hydraulické simulátory na stanovišti tři, které dokáží realisticky zprostředkovat jedinečný zážitek z létání nebo závodů aut. Pokud si návštěvníci vyberou letecký simulátor, zažijí stejné pocity jako v kokpitu reálného letadla, a to díky kombinaci plně hydraulického stroje a VR helmy. Nejen že je čekají různorodé rozmary počasí, ale mohou si vybrat, na kterém letišti přistanou – připraveno je celkem čtyřicet reálných letišť po celém světě. Přáli jste si usednout za knipl stíhačky nebo velkého dopravního letounu? V AVIONU to není problém.

Také fanoušci rychlé jízdy nebudou o nic ochuzeni. Každý ze závodů v nabídce dokáže přivodit husí kůži nejednomu odvážlivci. Zejména pokud se zúčastní soutěže o nejrychleji zajeté kolo. Soutěž bude probíhat po celou dobu konání akce a každý týden budou oceněni tři nejlepší. Na konci výstavy vyhlásíme celkového vítěze ještě v kategoriích ŽENY a ŽÁCI (do 18 let). Výherci získají dárkové poukázky v celkové výši 12 000 Kč.

Public relations Nové menu Bageterie Boulevard slibuje gurmánské zážitky plné „superfoods" Nové jarní CHEF MENU přináší čerstvé chutě z prosluněného pobřeží Jaderského moře, z italského Marche. Inspiraci v kraji přezdívaném Palmová riviéra našel executive chef La Collezione, Radek Hasman. Ten pro Bageterií Boulevard navrhl nové jarní Chef Menu, které nyní startuje. Díky jeho invenci najdeme v každém z chodů výborné ingredience, jako je například zdravými tuky „našlapané" avokádo, minerály překypující řasy wakame či perla gurmánského světa – lanýže. Celý článek...