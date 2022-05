S brněnskou zoo se můžete virtuálně přenést mezi divoká zvířata Afriky

Brno, 30. dubna 2022 – Virtuální expedice Zoo Brno na Radnické ulici rozšiřuje nabídku virtuální reality o filmy z vlastní produkce. S brýlemi, které umožňují sledovat virtuální realitu s rozsahem 360°, se můžete přímo z centra Brna bezpečně přesunout na jih Afriky a stanout tváří v tvář slonovi, žirafě, gepardovi nebo hyeně. Novinkou pro letošní sezónu jsou také programy zaměřené na ochranu zvířat a ekologii.

Prvních šest filmů virtuální reality získala brněnská zoologická zahrada na základě spolupráce s projektem Wild Immersion, jehož patronkou je světoznámá primatoložka a ochránkyně přírody Jane Goodall. Ty návštěvníka zavedou do těsné blízkosti zvířat z polárních oblastí, savan i oceánů nebo jim umožní pozorovat roztomilá mláďata z různých koutů světa a sledovat vliv slunovratu na život na planetě. „Jsme rádi za navázanou spolupráci s tímto projektem, ale rozhodli jsme se, že se pokusíme natočit filmy do virtuální reality také ve vlastní produkci. Naši mladí kolegové se vypravili do Jihoafrické republiky a se speciální technikou natočili atraktivní záběry afrických kopytníků a šelem, které doplnili i českým komentářem. Věřím, že se budou líbit malým i velkým divákům. Máme v plánu ve výrobě filmů pokračovat a zaměřit se i na českou přírodu,“ řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Virtuální expedice slouží kromě sledování divoké přírody přes virtuální realitu také pro workshopy, přednášky a další osvětové akce pro různé cílové skupiny zaměřené zejména na ekologii a ochranu zvířat. Je zde také prostor s interaktivními prvky a za příznivého počasí je k dispozici prostor malého dvorku.

„Aktuálně nabízíme čtyři hodinové tematické programy pro mimoškolní skupiny, které lze přizpůsobit věku účastníků. Chceme v nich přiblížit širokému spektru návštěvníků krásu přírody i varovat před jejím nenávratným zničením. S tímto základním cílem jsou připravovány i vedeny populárně naučné programy, které s maximálním využitím moderní techniky přiblíží možnosti, jak může i jednotlivec přispět k udržení kvality života na naší planetě. V jarním období jsme přednáškovou místnost doplnili o exponáty ze sbírek Moravského zemského muzea. Na této komorní výstavě je možné si prohlédnout například mravenečníka velkého nebo repliku dinosauřího vejce,“ dodala vedoucí Virtuální expedice Monika Hadová.

Na programy zoo doporučuje rezervovat místo přes web, případně osobně na místě. Nejčastějšími návštěvníky jsou rodiče s dětmi nebo senioři s vnoučaty. Během letních měsíců bude instalováno zařízení pro bezbariérový přístup osob s handicapem a rodičů s kočárky. Virtuální expedice je otevřena 7 dnů v týdnu od 10:00 do 18:00.