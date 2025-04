Brněnská zoo má strategii rozvoje do roku 2040

Brno, 25. března 2025 - Stát se oázou pro návštěvníky, zaměstnance i chovaná zvířata a být lídrem vzdělávání veřejnosti týkajícího se ochrany přírody. Takové jsou ambice Zoo Brno. I když není ani nejmenší, ani nejchudší co do počtu a rozmanitosti zvířat, za srovnatelnými zoologickými zahradami zaostává v návštěvnosti i v ekonomické soběstačnosti. Pomoci napravit tento stav a naplnit výše uvedené cíle má nová strategie, kterou dnes schválilo brněnské zastupitelstvo.

Nová strategie navazuje na předešlou, která vznikla v roce 2003. „Z jejích cílů ale řada zůstala nenaplněných. Chtěli bychom se na rozvoj zoo nyní více soustředit a podpořit projekty, které jí pomůžou stát se jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů v našem regionu a i ve srovnání s ostatními českými zoologickými zahradami se dostat řekněme do TOP 5,“ nastínil Filip Chvátal, náměstek pro oblast životního prostředí, do jehož agendy Zoo Brno spadá.

Strategie určuje směr a oblasti, ve kterých by se zoologická zahrada měla postupně rozvíjet do roku 2040. „K nejočekávanějším investičním akcím patří otevření expozice Subtropy, které je v plánu na příští rok, nebo modernizace losího výběhu a jeho úprava pro jelena milu, na kterou se podařilo získat dotaci. V tom delším horizontu bude zapotřebí vybudovat nový tropický pavilon, neboť ten stávající není v uspokojivém technickém stavu. Moderní krytý pavilon přitom zásadním způsobem pozvedá návštěvnickou nabídku, protože se v něm dá čas trávit bez ohledu na počasí, v zimě nebo v sychravu,“ doplnil Filip Chvátal.

K dalším dlouhodobě vyhlíženým investičním akcím patří nový vstupní objekt s odpovídajícími parkovacími kapacitami. V rámci přípravy tohoto projektu byly aktualizovány a dopracovány některé jednotlivé investiční záměry, které se dotýkají celé lokality Dolní louky. Má zde totiž vzniknout i bydlení pro seniory či mateřská škola pro městskou část. V současné době připravuje město Brno zadávací řízení na výběr projektanta, který vypracuje potřebnou dokumentaci pro uvedené záměry v lokalitě (s výjimkou domu s pečovatelskou službou, u kterého se na projektové dokumentaci již pracuje). Projektant by mohl být vybrán v polovině letošního roku a vlastní stavební práce začnou v ideálním případě v roce 2027. Předpokládaná cena za výstavbu nového vstupu včetně parkoviště je cca 241 milionů Kč, dalších 60 milionů město investuje do související dopravní infrastruktury.

„Schválení strategie rozvoje Zoo Brno zastupitelstvem je pro mne důležitým krokem k nastartování pozitivních změn. Aby zahrada mohla plnit své základní funkce, bude potřeba v následujících letech investovat nejen do budování důstojného prostředí pro chovaná zvířata, kde je vidí návštěvníci, ale také vytvářet stejně kvalitní podmínky v chovatelském zázemí zahrady. V současném stavu rapidně mizející biodiverzity, masivního vymírání druhů a nastupující klimatické krize je úkolem zoologických zahrad inspirovat veřejnost k aktivní ochraně přírody,“ komentovala schválení strategie ředitelka Zoo Brno Radana Dungelová.

K dalším oblastem, které strategie řeší, patří služby a péče pro návštěvníky (tedy například zlepšení občerstvovacích služeb, obnova mobiliáře nebo zavedení nových aktivit pro nejmenší) nebo vzdělávání pro cílové skupiny. Za posledních 5 let zvýšila Zoo Brno počet výukových programů pro MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ o 35 %. Počet žáků, kteří využili samostatně pracovní listy, narostl dokonce o 200 %. Od roku 2016 je Zoo Brno a stanice zájmových činností zapsána do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Vzdělávací činnost by bylo podle strategie vhodné podpořit ještě například vytvořením funkčních venkovních vzdělávacích prostor.

