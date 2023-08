Brněnská zoo získala nového žirafího samce

Brno, 31. července 2023 - Roky čekání jsou u konce. Do brněnské zoo dorazil minulý pátek nový žirafí samec. Khari, jak se nový obyvatel Mniší hory jmenuje, se narodil 26. dubna 2019 ve Whipsnade Zoo ve Velké Británii. Do Brna se měl původně vydat v roce 2021, ale situace po brexitu byla administrativně natolik nepřehledná a složitá, že se musel příjezd několikrát posunout. Roli samozřejmě hrála i situace kolem covidu, která vše ještě výrazně zkomplikovala, a hlavně oddálila.

„Je to první transport velkého zvířete z Velké Británie po brexitu. Hodně jsem se na tom naučili a pokud by se něco podobného mělo opakovat v budoucnu, určitě už to pro nás bude snazší. Byla to chvílemi doslova válka nervů spojená se spoustou komunikace napříč odpovědnými institucemi ve čtyřech státech. Nicméně to nic není ve srovnání s tím, jak velkou máme radost z toho, že Khari vše zvládl na jedničku, je v pořádku a že už se rozkoukává v novém domově,“ uvedla ředitelka Zoo Brno Radana Dungelová.

Hned po příjezdu Khari bez problémů přešel do stájí, pustil se do okusů i do prvního seznámení s místními žirafami . Vše proběhlo v klidu a bez komplikací.

Na příjezd žirafího samce se brněnská zoo připravovala od roku 2021, kdy otevřela nové stáje s vyhlídkovou věží. Získala tak potřebné zázemí a dostatek prostoru pro samice s mláďaty a případné oddělení samce. Navíc je věž přístupná návštěvníkům, takže se mohou přijít podívat na žirafy i v případě, když není vhodné počasí a ty musí zůstat ve vnitřní ubikaci.

Dosud brněnská zoo chovala tři samice. Poslední samec odešel z brněnské zoo v roce 2018. Timon, potomek Tabity, zamířil do Nizozemska a letos v březnu do Německa.

Zdroj a foto: Zoo Brno