Avion investuje 1,3 miliardy do rozšíření, modernizace i 19sálového kina

Brno, 18. května 2019 – AVION Shopping Park Brno, první a zároveň nejstarší brněnské nákupní centrum, projde největším rozšířením a modernizací ve své historii. Stavební povolení na první etapu rozšíření již nabylo platnosti, a tak zde během příštího roku vyroste část nového traktu, ve kterém bude mimo jiné umístěno největší kino v ČR s 19 promítacími sály. Po dobu modernizace zůstane nákupní centrum v provozu.

Větší, modernější, s novými obchody, restauracemi a 19sálovým multiplexem – právě tak bude už brzy vypadat brněnský AVION. Již koncem minulého roku byly započaty první demoliční a deinstalační práce, které nyní nabírají na obrátkách. „Očekáváme, že v květnu budou dokončeny veškeré demoliční práce a následně začneme budovat a stavět,“ prohlásil Petr Navrátil, ředitel obchodního centra AVION Brno. Během příštího roku zde vyroste první část půlkruhového traktu s novými obchody, restauracemi a multiplexem. Celková plocha centra se tak zvýší o 14 000 m2 prodejní plochy, což by se dalo přirovnat k ploše 3 fotbalových hřišť. Výdaje na první stavební fázi odhaduje vedení centra na 1,3 miliardy korun.

Celý projekt by měl dle odhadů přinést více než 600 nových pracovních míst. Nákupní centrum přitom po dobu modernizace zůstane plně v provozu.

„AVION je prvním a nejstarším brněnským nákupním centrem svého typu, a právě v něm se Brňané před 20 lety ‚učili nakupovat‘. Vloni jsme oslavili 20. narozeniny a dá se říci, že jako dárek nadělíme veřejnosti, a tak trochu i sobě, právě jeho rozšíření a modernizaci. Rád bych zdůraznil, že nákupní centrum po dobu modernizace zůstane v plném provozu. Veškeré stavební práce jsou naplánovány tak, aby se nijak nedotknuly komfortu našich zákazníků,“ upozornil Petr Navrátil.

Největší kino v ČR, nové obchody i návrat tradičních nájemců

Jedním z magnetů modernizovaného centra bude největší multiplex v České republice s devatenácti promítacími sály a kapacitou více než 3 500 míst. Jeho otevření se plánuje na druhou polovinu roku 2020.



Co se týče nabídky obchodů a služeb, zákazníci se mohou těšit jak na návrat známých značek, tak i na značky nové. „Z původních nájemců se vrátí například dm drogerie či Gate, do nových, větších prostor se přesune oblíbený obchod s elektronikou Datart. Rodiče s dětmi jistě potěší obří hračkářství Pompo, milovníky dobrých jídel pak zase WOK & SUSHI s konceptem ‚All you can eat‘, kde za jednu cenu můžete sníst tolik, kolik zvládnete,“ upřesnil Navrátil.

Průchod pro rezidenty bude zachován, cyklisty potěší zázemí

Kvůli probíhající stavbě je z bezpečnostních důvodů dočasně zahrazen průchod mezi budovami nákupní pasáže a IKEA. V budoucnu však bude opět zprovozněn. „Řada místních občanů se nás ptala, zda průchod mezi AVIONem a IKEA zůstane zachován. Chci naše ‚sousedy‘ ubezpečit, že průchod centrem bude v budoucnu opět možný. Na zadní straně budovy, směrem od ústí ulice Vomáčkovy, je naplánován plnohodnotný vstup do nákupní pasáže,“ upozornil Navrátil s tím, že zadní strana centra podél oblíbené cyklostezky bude přívětivá i k cyklistům.

„Pro ně chystáme dostatečné množství cyklo stojanů, k dispozici budou mít občerstvovací stanici i místo k odpočinku. Chceme, aby vstup do centra byl přívětivý pro všechny typy zákazníků, tedy i pro rekreační sportovce,“ uzavřel Petr Navrátil.