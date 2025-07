Informační centrum v Domini parku představí brněnské rozvojové projekty

Brno, 24. července 2025 - V prostorech bývalého infocentra na Panenské ulici v Domini parku vznikne nové informační centrum orientované na velké projekty, především investičních a dopravních staveb v Brně. Prezentovat je tu bude nejen město, ale také Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic a další subjekty. Provoz zajistí městská společnost Brněnské komunikace na základě nájemní smlouvy, kterou schválili brněnští radní.

„Informační centrum bude sloužit všem, koho zajímají investiční a dopravní projekty vedoucí k rozvoji našeho města. Informační centrum rozvojových projektů budou mít na starosti Brněnské komunikace, ale nebudou na to samy. Povedlo se nám domluvit se s Ředitelstvím silnic a dálnic na kooperaci hlavně v rámci prezentace brněnského velkého městského okruhu a zároveň jednáme se Správou železnic, aby zde ukázala aktivity například spojené s novým nádražím či vysokorychlostní tratí,“ nastínil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl a dodal: „Aktuálně v Brně vzniká a chystá se velké množství významných staveb spojených s rozvojem dopravní infrastruktury, proto jsem rád, že je obyvatelům i návštěvníkům města ukážeme na jednom místě. Chceme tak komplexně informovat o tom, co se chystá a jak bude město vypadat už za několik málo let. Projekty, jako je nové nádraží, vysokorychlostní trať, velký městský okruh, tunel na Kamechy, budování nové městské třídy v oblasti Trnité a mnoho dalších, si zaslouží místo pro prezentaci.“

Nájemné včetně energií v Domini parku činí 670 tisíc korun bez DPH ročně. Bude ho hradit město Brno společnosti BKOM za finančního přispění ŘSD a SŽ. Personální zabezpečení provozu informačního centra bude v režii městské společnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Nájem i personální zabezpečení budou hrazeny z Fondu mobility.

Na zřízení infocentra včetně potřebných stavebních prací byly vyčleněny finance z rozpočtu města Brna v hodnotě 1 047 710 korun bez DPH.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai