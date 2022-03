Jarní autenTICké prohlídky otevřou brány brněnského výstaviště

Brno, 29. března 2022 - S jarem přichází i oblíbené autentické prohlídky města s průvodci. V jejich rámci letos TIC BRNO zcela nově zve na cyklus prohlídek brněnského výstaviště, kterým se můžete s průvodcem dokonce i proběhnout, a na Stezky třetího odboje, mezi nimiž nechybí například téma PRYČ S OKUPANTY. Několik prohlídek je taky připraveno speciálně pro děti a jejich rodiče.

„Brněnské výstaviště je zajisté fenoménem a proto věříme, že prohlídky uspořádané díky otevřenému přístupu společnosti Veletrhy Brno, a.s. si své zájemce najdou v řadách místních i v řadách návštěvníků Brna. Trochu těžší téma přináší dvě nové trasy městem se souhrnným názvem Stezky třetího odboje, které vznikly ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Občanským sdružením Paměť, a přenesou nás do období let 1948–1989,” uvádí Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Brněnské výstaviště od Áčka po Zetko vás seznámí se základními informacemi, historií a stavebním vývojem výstaviště. Trasa je vedena pouze v exteriéru, mezi pavilony, je bezbariérová, je možné ji absolvovat i s kočárkem nebo v doprovodu psího kamaráda na vodítku. Brněnské výstaviště pro fajnšmekry vás zavede do koutů, které nejsou běžně přístupné, například do Králíkova divadla, na střešní terasu vyhlídkové budovy nebo na věž pavilonu G. Specialitou pro aktivní jedince bude běžecká trasa po výstavišti.

„Málokdo si při návštěvě výstaviště stihne kromě exponátů pořádně prohlédnout všechny pavilony včetně těch nejstarších. Na výstavišti je přitom spousta zajímavých věcí k vidění i v době mimo veletrhy a mnohá zákoutí historických budov překvapí i toho, kdo si myslí, že už zná celý rozlehlý areál jako svoje boty,” láká na prohlídky Lenka Štěpánková, architektka Veletrhy Brno, a.s.

Poválečným Brnem po stezce víry je první prohlídkou v rámci tematického okruhu Stezky třetího odboje. Tento okruh je běžně přístupný ve webové aplikaci stezkytretihoodboje.sdruzenipamet.cz, ale nyní máte možnost si tato místa spojená s odbojem vůči represím katolické církve v 50. letech připomenout přímo v ulicích Brna. Druhou stezkou pod názvem PRYČ S OKUPANTY se vrátíme do srpna 1968 a povíme si o tom, jak probíhala okupace města a jak na ni reagovali jeho obyvatelé.

Stejně jako loni i letos doprovází autentické prohlídky fotografie brněnského fotografa Romana France. „V Brně je pan Nakládal, chlapík v důchodu, cyklistický závodník, který vyhrál kde co. Jezdil za Brno. Navíc je to dobrá postavička, vtipná, veselá. Fotogenický tip. Všichni, kdo mají rádi kola a cyklistický sport, ho znají. Mají partu dědků a jezdí na výšlapy po Brně. Provozuje soukromé muzeum kol v Židenicích, kde má své staré dresy, kola atd. Je s ním prča,” vysvětluje ideu jarní fotografie její autor Roman Franc.

V jarním cyklu je připraveno celkem 20 různých témat. Kromě výše zmíněných vyrazíme například V předvečer Zeleného čtvrtku za brněnskými pivovary!, kde průvodce nabídne pohled na dějiny brněnského pivovarnictví, nebo obejdeme Brněnské kavárny - současné i zmizelé. Na Den matek nás čekají prohlídky Za vším hledej ženu a taky Procházka Brnem pro děti a jejich maminky a babičky. Pro rodiny s dětmi je, kromě oblíbených Brněnských pověstí, dále připravena prohlídka Jak se brněnský drak chtěl stát Sokolem.

Kompletní seznam autentických prohlídek najdete na: autenticke-prohlidky-brno.cz. Zakoupíte tam i vstupenky, nebo si pro ně přijďte osobně do infocenter na Radnické 8 a Panenské 1.

Seznam autentických prohlídek - jaro v Brně:

Brněnské výstaviště

Running tour: Brněnské výstaviště - 12. 4., 26. 4., 31. 5. a 14. 6.

Brněnské výstaviště od Áčka po Zetko - 30. 4., 14. 5., 4. 6. a 18. 6.

Brněnské výstaviště pro fajnšmekry - 5. 5., 12. 5., 2. 6. a 16. 6.

Stezky třetího odboje

Poválečným Brnem po stezce víry - 16. 4.

PRYČ S OKUPANTY - 17. 4., 15. 5. a 19. 6.

Víkendové prohlídky

Knihkupectví Barvič a Novotný a dívčí škola Vesna - 23. 4.

Každodenní život ve středověkém Brně - 30. 4.

Rande v Brně v osmdesátkách - 1. 5.

Za vším hledej ženu - 8. 5.

Krásy ulice Hlinky - 14. 5.

Šlechtické historky: víra, čest a sláva v 16. a v 17. století v Brně - 21. 5.

Češi, Němci a Židé v Brně - 28. 5.

Historie hradu Veveří, Brněnské přehrady a Veverské Bítýšky - 4. 6.

Diviška pěšky - 12. 6.

Hotel International - mezi Bruselem a Brazílií - 18. 6.

Po práci do města

V předvečer Zeleného čtvrtku za brněnskými pivovary! - 13. 4.

Brněnské kavárny současné a zmizelé - 21. 4.

Pro děti

Brněnské pověsti pro děti - 10. 4., 1. 5. a 5. 6.

Procházka Brnem pro děti a jejich maminky a babičky - 8. 5.

Jak se brněnský drak chtěl stát Sokolem - 12. 6.