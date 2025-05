Vítězem Grand Prix Vinex 2025 je Pálava z Vinařství Volařík

Valtice, 6. května 2025 – Ve valtickém Centru Excelence proběhlo ve dnech 29. a 30. dubna 2025 hodnocení již 32. ročníku prestižní mezinárodní soutěže vín Grand Prix Vinex. Slavnostní předání všech hlavních ocenění proběhne 29. května 2025 v prostorách Mendelova skleníku v Brně.

Do soutěže se zapojili vinaři z různých koutů Evropy, zastoupení měla i vzdálená Argentina. Letošní ročník ovládlo mikulovské vinařství Ing. Miroslava Volaříka, které si po roční pauze opět odnáší titul Šampiona Grand Prix Vinex a navíc získalo ocenění za nejlepší kolekci vín.

Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 861 vzorků vín z 11 zemí. Největší zastoupení měla Česká republika se 732 vzorky, následovalo Slovensko (47), Maďarsko (29), Rakousko (23) a Německo (4). Slovinsko a Gruzie přihlásily o třech vínech, vzorky dorazily také z Francie, Itálie a Argentiny.

Soutěž letos přinesla několik novinek. V reakci na rostoucí zájem o odrůdy vhodné pro ekologické pěstování – tzv. PIWI odrůdy, které nabývají na významu jak na domácích, tak zahraničních vinicích – předá letos poprvé Svaz vinařů ČR, spolupořadatel soutěže, svou cenu nejlépe hodnocenému suchému vínu z PIWI odrůdy. Další významnou změnou bylo zvýšení bodové hranice pro udělení velké zlaté medaile z 90 na 92 bodů. I přes přísnější kritéria získalo toto prestižní ocenění celkem 66 vín. Znovu se tak potvrdila vysoká kvalita přihlášených vín.

Vítězem Grand Prix Vinex 2025 je Pálava z Vinařství Volařík

Titul šampiona soutěže a současně vítěze kategorie bílých polosuchých vín po roční pauze získalo opět Vinařství Volařík za Pálavu 2023 výběr z hroznů. Enolog vinařství, Ondřej Tichý, k vínu dodal: ,,Pálava z Pálavy, to je víno této odrůdy Pálava v naší řadě Terroir, z viniční tratě U Venuše v Horních Věstonicích. Smyslem této řady i tohoto vína je unikátnost, propojení jedinečné polohy s profilační odrůdou. Mnohé jistě překvapí technologická cesta samotného vína, která vede výhradně přes dřevěný sud, včetně fermentace. A překvapivé zřejmě bude i to, že právě Pálava obstála v tak veliké konkurenci všech ryzlinků, vetlínů, pinotů aj. Možná o to ještě větší důvod k radosti – zabodovala odrůda, která nás začíná identifikovat za hranicí regionů."

Vedle absolutního vítěze porota vybrala také vítěze jednotlivých kategorií, národní vítěze a nejlepší kolekci vín. Vína každoročně hodnotí mezinárodní komise složená z renomovaných degustátorů – letos v komisích zasedli odborníci ze Slovenska, Maďarska, Rakouska, Austrálie a po letech znovu i z Polska. Hodnocení probíhalo pomocí specializovaného elektronického systému ELWIS, vyvinutého Národním vinařským centrem.

Ředitel Národního vinařského centra Lubomír Maťák k soutěži Grand Prix Vinex uvedl: „Grand Prix Vinex si dlouhodobě udržuje pověst prestižní a transparentní soutěže. I letos jsme překonali počet přihlášených vzorků oproti loňskému ročníku, což nás velmi těší. Slavnostní večer v Mendelově skleníku, kde budou předána hlavní ocenění, nabídne nejen důstojné vyvrcholení celé soutěže, ale i jedinečnou příležitost pro veřejnost ochutnat vítězná vína. Vstupenky jsou již k dispozici online.“

Vstupenky na slavnostní předání všech hlavních ocenění 29. května k zakoupení na: www.vstupenky.vinarskecentrum.cz.

Přehled vítězů Grand Prix Vinex 2025

CHAMPION a vítěz kategorie A2 – Bílá vína polosuchá

Cena hejtmana Jihomoravského kraje

Pálava, 2023, výběr z hroznů, Ing. Miroslav Volařík, Mikulov

NEJLEPŠÍ KOLEKCE

Cena generálního ředitele Veletrhů Brno, a.s.

Ing. Miroslav Volařík, Mikulov

NEJLÉPE HODNOCENÉ VÍNO Z PIWI ODRŮDY

Cena Svazu vinařů ČR

Hibernal, jakostní víno odrůdové, 2024, Ing. Pavel Tomanovský, Petrov

VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ

 A1 – Bílá vína suchá

Ryzlink vlašský, 2024, pozdní sběr, Vinařství Tichý, Dolní Dunajovice

 A3 – Bílá vína polosladká

Pálava, 2023, akostné odrodové víno, TERRA WYLAK WINERY, s.r.o., Veľké Zálužie

 B2 – Růžová vína (vč. klaretů)

Rulandské modré rosé, 2024, výběr z hroznů, Vinařství Tesařík s.r.o., Prušánky

 C1 – Červená vína suchá

Merlot, 2023, výběr z hroznů, Vinařství Jaroslav Šlichta, Hlohovec

 D – Vína přírodně sladká

Veltlínské zelené, 2023, ledové víno, CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s., Valtice

 E1 – Perlivá vína

Frizzante André rosé, 2024, perlivé víno, Vinařství V & M Zborovský, v.o.s., Velké Pavlovice

 E2 – Šumivá vína (sekty)

Louis Girardot brut, 2021, jakostní šumivé víno, BOHEMIA SEKT, s.r.o., Starý Plzenec

NÁRODNÍ VÍTĚZOVÉ

 Česká republika

Louis Girardot brut, 2021, jakostní šumivé víno, BOHEMIA SEKT, s.r.o., Starý Plzenec

 Slovensko

Cabernet Franc Sunset, 2021, víno bez zeměpisného označenia, TAJNA s.r.o., Tajná

 Maďarsko

Kvassay Cabernet Franc Classicus, 2021, OEM, Kvassay Levente Winery, Villány

 Rakousko

Blütenmuskateller, 2021, Qualitätswein, Weingut Girsch, Hauskirchen

 Polsko

Reo, 2022, wino spokojne, Winnica Bekasiak, Pyrzyce

O soutěži

Grand Prix Vinex je tradiční mezinárodní soutěží vín. Pořádá ji Národní vinařské centrum, o.p.s. ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno a Svazem vinařů ČR. Cílem soutěže je každoročně vybrat a ocenit to nejlepší ze středoevropského vinařského trhu. Záštitu nad letošní ročníkem převzali ministr zemědělství ČR, hejtman Jihomoravského kraje a primátorka města Brna.

