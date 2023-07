Novinky brněnských vinoték – srpen 2023

Pálava 2020 výběr z hroznů, suché Vinařství Obelisk

Morava, Mikulovská, Valtice, Hintertály

480 Kč (U3K) Víno zlatožluté barvy se zlatavým viskózním okrajem. Vůně ohromí intenzivní tramínovo-muškátovou linkou doprovázenou kompotovanými mandarinkami a exotickým ovocem. Intenzivní chuť zaujme skvělým poměrem cukr-kyselina a nádhernou stavbou. Dlouhá dochuť pak nabídne směs kompotovaného ovoce a dlouhotrvající kyseliny vybízející k dalšímu napití. Zbytkový cukr 7,1 g/l, kyseliny 6,0 g/l, alkohol 13,0 %. Kerner 2022 pozdní sběr, suché Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská, Vrbovec, Šác

195 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Víno jiskrné zelenkavě stříbřité barvy charakterizuje jemně aromatická vůně sušeného tropického ovoce doplněná o lehký závan sladkého koření. Plná a extraktivní chuť ve znamení exotických plodů je šťavnatá, s kořenitým a dlouhotrvajícím závěrem. Alkohol 12,5 %, zbytkový cukr 3,8 g/l, kyseliny 6,6 g/l. Pinot Gris Karel Roden 2022 výběr z hroznů, suché Rodinné vinařství Vican

Morava, Mikulovská, Mikulov, Pod Mušlovem

349 Kč (VGA) Zbytkový cukr 7,7 g/l, kyseliny 7,2, alkohol 13,5 %. Medová barva se zlatými odlesky. Bohaté mnohovrstvé aroma přezrálých hrozinek a lučního kvítí. V chuti dominují ušlechtilé dřevité tóny doplněny o jemnou příchuť manga, papáji a banánů. Toto víno se skvěle hodí k sushi z tuňáka, s mangem a sýrem philadelphia. Děvín & Muškát moravský Frizzante Collection 2022, polosuché VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička, Vinohrádky

398 Kč (HRU) Polosuché jemně perlivé cuvée z odrůdy Děvín a Muškát moravský harmonizuje vyváženými tóny citrusů a bezinkového sirupu. Přírodní autentické CO2.

Frankovka rosé 2022 moravské zemské víno, polosuché Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská, Olbramovice

180 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Alkohol 11,0 %, zbytkový cukr 11,6 g/l, kyseliny 7,1 g/l. Víno zářivé barvy laděné do meruňkového odstínu, s intenzivní vůní rozkvetlého třešňového sadu. Líbezné aroma třešní – chrupek se prolíná i do jeho svěží a šťavnaté chuti. Ta je díky dokonalé harmonii mezi křupavou kyselinkou, zbytkovým cukrem a obsahem alkoholu nesmírně povzbuzující. Cabernet Moravia rosé 2022 pozdní sběr, polosuché Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická, Rakvice, Trkmansko

179 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Rosé z kabernetových odrůd bývá nejvýraznější v barvě, vůni i chuti. Plné, mazlivé i šťavnaté, ideální pro jarní a letní večery. Barva je sytě malinová. Vůně je pikantní a výrazná, s projevem červeného rybízu, ostružinových a malinových listů. Chuť je plná, svěží a oblá. Zprvu přichází zralé jahody, poté linecká marmeláda a krvavý grep. Doporučeno k tataru z mladého býčka. Alkohol 10,5 %, zbytkový cukr 12,1 g/l, kyseliny 6,5 g/l. Svatovavřinecké 2021 pozdní sběr, suché VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Nadhajčí

219 Kč (LGB) Víno je sytě červené až rubínové barvy s vůní sušené švestky, povidel, višně, černé třešně s kořenitostí skořice a hřebíčku. Chuť je plná, příjemně natrpklá, s ovocnými tóny, výraznější tříslovinkou a dlouhým závěrem. Víno je vhodné k tmavému masu a sýrů s intenzivní chutí. Je vhodné také ke kořeněnému vepřovému nebo ke zvěřině, ideálně se snoubí s husou či kachnou. Zbytkový cukr 1,5 g/l, kyseliny 6,3 g/l, alkohol 13,5 %.