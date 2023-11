Novinky brněnských vinoték – prosinec 2023

Pálava Wave Art 2021 výběr z bobulí, suché Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská, Dyje, Babičák

990 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Bílé suché víno s 0,2 g/l zbytkového cukru, 5,5 g/l kyselin a 15,5 % alkoholu. Bezcukerný extrakt 40,7 g/l. Monumentální víno, jehož barvu, vůni i chuť definují dokonale vyzrálé hrozny a 12měsíční ležení v sudu z kavkazského dubu. Intenzivní a třpytivou barvu ryzího zlata doplňuje robustní medovo-citrusová vůně podtržená nádechem vanilky, skořice a badyánu. Nasládlá kořenitost provází i neskutečně harmonickou, lehce krémovou a vysoce extraktivní chuť nesoucí se ve stopách kandovaného pomeranče, karamelu a jemné medovosti, obohacenou o delikátní taninové tóny v jejím závěru. Jedná se o noblesní, příkladně strukturované a hřejivé víno s výtečným potenciálem dalšího nazrávání na lahvi. Hibernal Frizzante Collection 2023 perlivé víno, suché VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička, Vinohrádky

249 Kč (HRU) Jemně perlivé suché víno evokuje plnou ovocnou vůni, kde dominují tóny ananasové šťávy, limetky a čerstvého pomela. Chuť je osvěžující a nezaměnitelně originální, s dominantní přítomností červeného grapefruitu, která přináší nezapomenutelný zážitek. Inovací je zde představení autentického "esterového" CO2. Přírodní oxid uhličitý zachycený při kvašení a následně vrácený do hotového vína zajišťuje, že perlení je přirozenější a vínovější. Tento postup podporuje vyniknutí odrůdového charakteru vína a zároveň uzavírá výrobní okruh, kde jsou využity pouze přírodní a spontánní vlivy. Charmat Medusa demi sec, jakostní šumivé víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Česká republika

265 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Sekundární fermentační buket žlutého ovoce s jemným a dynamickým perlením přechází v chuti do lehké vanilky s harmonickým cereálně autolýzovým závěrem. K salátům z čerstvého nebo i zavařeného žlutého ovoce, k dietním úpravám sladkovodních ryb nebo čerstvým sýrům. Alkohol 12,5 %. Zweigeltrebe rosé Frizzante Collection 2023 perlivé víno, polosuché VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička

249 Kč (HRU) Jemně perlivé romantické rosé odráží aroma granátového jablka, brusinek a čerstvých šípků. Svěží podmanivá chuť evokuje smetanové pyré s lesním ovocem. V závěru ucítíme lehké taniny na patře, které rozšiřují paletu chutí a decentně upozorní na odrůdu Zweigeltrebe. Veltlínské zelené 2021 Královská řada VOC Znojmo, suché Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská, Vrbovec, Šác

290 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Bílé suché víno s 2,4 g/l zbytkového cukru, 6,3 g/l kyselin a 12,0 % alkoholu. Bezcukerný extrakt 23,4 g/l. Víno třpytivé barvy žlutého zlata je hrdým zástupcem Královské řady VOC Znojmo. Nazrávalo 18 měsíců v akátových sudech, jejichž otisk je patrný ve vůni evokující akátový med a pražené mandle. Plná a vytříbená chuť sází na typickou kořenitost veltlínu, líbeznou medovou stopu a svěží mandlově-citrusový závěr.

Pálava 1824 2021 výběr z hroznů, sladké VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská, Perná, Goldhamer

292 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Buket přezrálých meruněk, rynglí a kompotovaného litchi doprovází v chuti desertnost kandovaných citrusů s „pálavskou“ kořenitostí v závěru. K čerstvému tropickému ovoci nebo foie gras s karamelizovaným pomelem. Ideálně doplní zrající sýry s oranžovým povrchem. Alkohol 12 %. Kerner 2022 výběr z hroznů, sladké Vinice-Hnanice

Morava, Znojemská, Vrbovec, Lampelberg

170 Kč (AKA, GON, INT) Víno žluté barvy osloví aromatikou nového koření s nádechem do tropického ovoce, které se opakuje i v chuti s lineární kyselinkou v dochuti. Doporučeno k jablečnému trifle s creme fresh. Kyseliny 7,3 g/l, zbytkový cukr 81,7 g/l, bezcukerný extrakt 23,6 g/l, alkohol 10,0 %. Merlot 2021 výběr z hroznů, suché Vinice-Hnanice

Morava, Znojemská, Vrbovec, Vinná hora

199 Kč (AKA, GON, INT) Víno barvy indického granátu ve vůni uchvátí aromatikou lesních ostružin a jedlých kaštanů, které se opakují v chuti, kde jsou doplněny tóny přezrálých lesních jahod. Doporučeno k jelenímu hřbetu s kaštanovým pyré a ostružinové omáčce. Kyseliny 4,9 g/l, zbytkový cukr 0,4 g/l, bezcukerný extrakt 31,4 g/l, alkohol 15,5 %. Cuvée Vall Vigneres 2019 pozdní sběr, suché VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická, Rakvice, Trkmansko

731 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc / Merlot. Buket koncentrovaných ostružin, borůvek a černých třešní doplňuje v chuti sladké koření s výrazným ovocito-likérovým projevem, mohutnými taniny a dlouhým kořenitým závěrem. K dančímu hřbetu se šípkovou omáčkou nebo jehněčí kotletě s bylinkami. Ideálně doplní zrající sýry s dvojí plísní. 14 % alkoholu. Sekt Aries extra brut VINAŘSTVÍ JAKUBÍK

Morava, Slovácká

555 Kč (VUD) Vyrobeno tradiční metodou kvašení v lahvích. Extra brut s 5 g/l zbytkového cukru, 6,5 g/l kyselin a 11 % alkoholu. Vhodné k rybám, bílému masu, salátům. Vajbarův svařák Bag in Box 3l Vinařství Vajbar

Morava

289 Kč / 3 l (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Svařené víno dle původního moravského rodinného receptu. Vzniklo studenou macerací koření ve Frankovce, moravské zemské víno, doslazené pouze hroznovým cukrem. Stačí jen ohřát a vypít. Samozřejmě si můžete ohřát vždy jen potřebné množství a zbytek nechat v ochranné atmosféře Bag in Boxu na další dny. Možno ohřívat i v mikrovlnné troubě a dekorovat plátkem citronu či pomeranče, nebo přidat hrozinky či jiné sušené ovoce.