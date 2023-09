Novinky brněnských vinoték – září 2023

Sekt Cuvée Chardonnay x Rulandské bílé extra brut 2020 Vinařství Baláž

Morava, Mikulovská, Dolní Dunajovice, Mlýnská

450 Kč (VMH) Víno citrónově žluté barvy s postupně se otvírající aromatikou sušené citrusové kůry, skořápkového ovoce, opečeného toustového chleba, bílých máslových sušenek a v závěru s lehkým projevem marcipánu. Patro víno je suché s výraznou, svěží a zároveň neagresivní citrusovou kyselinou, výraznou salinitou, osvěžující citrusovou linkou, tóny skořápkového ovoce a s dotekem sladkého máslového pečiva s dlouhou dochutí. Doporučujeme jako aperitiv a k jednoduchým úpravám bílých sladkovodních i mořských ryb, plodům moře a sushi. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 5 g/l a alkohol 11,5 %. Charmat de Vinselekt rosé brut, jakostní šumivé víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava

198 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Aroma dozrávajícího peckového a drobného červeného ovoce doprovází v chuti lehké brusinkovo-vanilkové tóny s peckovo-autolýzovým závěrem. K salátu z čerstvého barevného ovoce, ke krevetkám na grilu, k pečenému růžovému pstruhu nebo k výrazným polotvrdým a tvrdým sýrům. Alkohol 12 %. Frizzante 2022 moravské zemské víno, polosuché Vinice-Hnanice

Morava, Znojemská

180 Kč (AKA, GON, INT) Perlivé víno žluté barvy se vyznačuje jemným kultivovaným perlením, ve vůni osloví tóny bisquitu a přezrálých meruněk, které nacházíme i v chuti doplněné minerálními tóny s dlouhým dozvukem. Doporučujeme ke grilovaným kalamárám na česneku s petrželkou. Kyseliny 5,3 g/l, zbytkový cukr 7,5 g/l, alkohol 11,0 %. Sauvignon 2022 VOC Znojmo, suché Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská, Dobšice, U Hájku

205 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Bílé suché víno originální certifikace s 5,0 g/l zbytkového cukru, 7,0 g/l kyselin a 12,5 % alkoholu. Víno s brilantně čistou zelenkavě zlatavou barvou a intenzivní ovocnou vůní charakterizovanou broskvovými odstíny. Chuť se nese na podobné aromatické vlně, je šťavnatá a ovocná, s převládajícími tóny broskví či josty, doplněná o lehce pikantní kyselinku a dlouhou perzistenci. Vesna bio 2021 pozdní sběr, suché VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická, Přítluky, U majáku

218 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Vesna je PIWI odrůda, vznikla křížením odrůd Rakiš (Villard blanc x Veltlínské červené rané) x Merlan. Hrozny jsou pěstovány a zpracovány dle směrnic ekologického vinohradnictví s limitovanou sklizní. Fermentace probíhala v 2500 litrových sudech z francouzského dubu s následným zráním na veškerých kalech. Buket transformovaného žlutomasého peckového ovoce doplněný propolisovo-cereálními tóny doprovází v chuti kandované citrusy s bylinkovým závěrem. K raviolám s krabím masem a krevetovou omáčkou nebo ke kuřecímu prsíčku supreme s krémovým rizotem. Vynikne rovněž s polotvrdými zrajícími sýry. Alkohol 13 %.

Pinot Blanc 2019 pozdní sběr, suché Vinařství Obelisk

Morava, Mikulovská, Valtice, Hintertály

480 Kč (U3K) Tmavě zlatá barva s nažloutlým okrajem. Vůně je středně intenzivní, připomínající žluté ovoce, citrusy a chlebovinku s vanilkovo-oříškovým podtónem. Následuje velmi dlouhá sladko-slaná dochuť doplněná noblesou ušlechtilého francouzského dřeva. Ruční sběr skvěle vyzrálých hroznů proběhl poslední týden ve slunném září. Po šetrném zpracování byl mošt odkalen a následně zakvašen vlastními kvasinkami a rozdělen do nerezové nádrže a sudu typu barrique. Před lahvováním bylo víno opět zceleno. Zbytkový cukr 0,7 g/l, kyseliny 6,8 g/l a alkohol 12,5 %. Muškát moravský 2022 pozdní sběr, polosuché Vinice-Hnanice

Morava, Znojemská, Hnanice, U Chlupa

150 Kč (AKA, GON, INT) Víno zelenožluté barvy Vás osloví expresivní aromatikou muškátového listu, které přechází i do chuti, kde

je doplněna tóny bezového sirupu a zakončena jiskřivou kyselinkou. Doporučujeme k dortíku ze zeleného čaje s bezovou zmrzlinou. Kyseliny 5,1 g/l, zbytkový cukr 9,1 g/l, alkohol 11,0 %. Hibernal 2022 výběr z hroznů, polosladké Vinice-Hnanice

Morava, Znojemská, Vrbovec, Lampelberg

170 Kč (AKA, GON, INT) Víno zelenožluté barvy osloví aromatikou přezrálé žlutomasé broskve s dotekem bílého rybízu, která v chuti přechází do červeného rybízu s náznakem červeného grepu a příjemnou kyselinkou v závěru. Doporučujeme ke kravskému brie s rybízovým chutney a bílým domácím chlebem. Kyseliny 7,1 g/l, zbytkový cukr 22,9 g/l, alkohol 11,5 %. Porta Moravica (RB/RM), likérové víno bílé, klaret, sladké VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava

195 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Fortifikovaný projev peckového žlutomasého ovoce, přezrálých fíků a nakládaných rozinek doprovází v chuti vyzrálé brandy s punčovými tóny v závěru. K aromatickým zrajícím sýrům s oranžovou plísní na povrchu nebo ke karamelovým dezertům s hoblinami z bílé čokolády. Alkohol 22 %. Rulandské modré 2021 pozdní sběr, suché VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Floriánky

229 Kč (LGB) Víno je cihlově červené barvy s oranžovým až nazlátlým okrajem u sklenky, ve vůni je ovocné, hořkomandlové a kořenité. V chuti můžeme hledat ostružiny, jahody, povidla, hořké mandle, čokoládu a hřebíček. Závěr vína je jemně tříslovitý, dlouhý s jemnou slaností v dochuti. Víno je vhodné k pečeným masům, jemným úpravám zvěřiny i jiných tmavých mas, pernaté zvěři, nadívané drůbeži a doporučují se rovněž k pokrmům z hub a k mnoha druhům sýrů. Zbytkový cukr 0,2 g/l, kyseliny 5,7 g/l a alkohol 13,0 %.