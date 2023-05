Hlavní ceny jubilejního ročníku GRAND PRIX VINEX předány v Mendelově skleníku v Brně

Brno, 26. května 2023 – Unikátní stavba Mendelova skleníku v Augustiniánském opatství v Brně se stala místem konání slavnostního vyhlášení a předání hlavních cen 30. ročníku mezinárodní soutěže GRAND PRIX VINEX. Atraktivní a hodnotné ceny si odvezli výrobce šampiona – Vinařství Volařík a Vinařství Pavlov, které získalo cenu za nejlépe ohodnocenou kolekci vín.

Letošního již 30. ročníku soutěže se zúčastnilo 842 vzorků od 158 vinařství ze 6 zemí. O vítězích prestižních titulů soutěže rozhodovalo 19 komisí degustátorů z České republiky, Slovenska, Velké Británie, Austrálie a Jihoafrické republiky ve dnech 26. a 27. dubna ve Valticích. Hlavní ceny soutěže byly výhercům předány 25. května na slavnostním večeru konaném v krásných a unikátních prostorách Mendelova skleníku. Pro účastníky ceremoniálu, mezi nimiž byli degustátoři, vinaři a partneři soutěže, ale také zástupci Jihomoravského kraje či města Brna, byla připravena i ochutnávka vybraných soutěžních vín.

Vína letošního ročníku opět prokázala svou vysokou kvalitu - medailové ocenění si odnesla velká část vín, 51 z nich dokonce získalo velkou zlatou medaili (min. 90 bodů). Titul šampiona soutěže a současně vítěze kategorie bílých polosuchých vín si z Brna odvezlo Vinařství Volařík z Mikulova za Ryzlink rýnský 2021 v kategorii výběr z hroznů z trati Purmice v Perné. Ondřej Tichý, enolog vinařství, k vínu dodal: „Jedná se o víno z naší nejvyšší řady, v níž se snažíme do lahví promítnout terroir Mikulovska. Purmice patří mezi naše nejprestižnější tratě. Víno je výrazně ovocné, v chuti dominuje meruňka s krásným minerálním závěrem.“ Výrobce šampiona si kromě skleněné plastiky a diplomu odvezl pomocníka do vinařství - vysokotlaký čistič, který do soutěže věnovala firma Kärcher.

Ocenění Nejlepší kolekce a poukaz na vinotéku Haier si převzalo Vinařství Pavlov za sedm vzorků s průměrným hodnocením 88,76 bodů. Další z hlavních cen soutěže – Cenu Svazu vinařů ČR, vybojoval Ryzlink rýnský 2021 výběr z cibéb ze stejného vinařství. Titul Vítěz kategorie byl udělen v sedmi z jedenácti soutěžních kategorií a těšit se z něj můžou Vinařství Výmola z Mikulčic, Vinařství Laurent Šatov, GAZAŇ WINERY z Čejče, Vinařství Pavlov, Vinařství Šalša Václav z Kyjova a CHATEAU BZENEC. Ocenění Národní vítěz putovaly do Vinařství Výmola z Mikulčic, Vinárstva Golguz ze slovenského Hlohovce, Weingut Girsch z rakouského Hauskirchenu a HedoNick Winery z maďarského města Pilisvörrösvár. Šampion, nejlépe hodnocená kolekce a vítězové kategorií získali prestižní ceny v podobě skleněných plastik dle návrhu Jiřího Mately, žáka světoznámého designéra Bořka Šípka.

Nejvíce zastoupenou odrůdou mezi bílými víny byla naše domácí odrůda Pálava (75) a Ryzlink rýnský (74), mezi červenými pak Rulandské modré (42). Největšího počtu vín dosáhly ročníky 2022 (406), 2021 (289). Přihlášena byla ale i vína starších ročníků.

Mendelův skleník v Augustiniánském opatství v Brně

O soutěži

GRAND PRIX VINEX je tradiční mezinárodní soutěží vín, kterou organizuje Národní vinařské centrum ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno a Svazem vinařů ČR. Soutěž je pořádána s podporou Vinařského fondu. Cílem soutěže je na vysoké profesionální úrovni každý rok ohodnotit a ocenit nejlepší tuzemská i světová vína zastoupená na středoevropském trhu. Záštitu nad 30. ročníkem mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX VINEX převzali ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich a primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Více o soutěži na www.grand-prix-vinex.cz.

PŘEHLED VÍTĚZŮ GRAND PRIX VINEX 2023

CHAMPION A VÍTĚZ KATEGORIE A2 – BÍLÁ VÍNA POLOSUCHÁ

Cena hejtmana Jihomoravského kraje

Ryzlink rýnský, 2021, výběr hroznů, Ing. Miroslav Volařík, Mikulov

NEJLEPŠÍ KOLEKCE

Cena generálního ředitele Veletrhů Brno, a.s.

Vinařství Pavlov, spol. s r.o., Pavlov

NEJLÉPE HODNOCENÉ VÍNO ČLENA SVAZU VINAŘŮ ČR

Cena Svazu vinařů ČR

Ryzlink rýnský, 2021, výběr z cibéb, Vinařství Pavlov, spol. s r.o., Pavlov

VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ

Kategorie A1 – Bílá vína suchá

Rulandské bílé, 2018, VOC Bzenec, CHATEAU BZENEC, spol. s r.o., Bzenec

Kategorie A3 – Bílá vína polosladká

Pálava, 2021, výběr z bobulí, Vinařství Výmola, Mikulčice

Kategorie B2 – Růžová vína (vč. klaretů) ostatní

Cabernet Sauvignon rosé, 2022, moravské zemské víno, Tomáš Lorenc / Vinařství Laurent Šatov, Šatov

Kategorie C1 – Červená vína suchá

Merlot, 2021, výběr z hroznů, GAZAŇ WINERY s.r.o., Čejč

Kategorie D – Vína přírodně sladká

Ryzlink rýnský, 2021, výběr z cibéb, Vinařství Pavlov, spol. s r.o., Pavlov

Kategorie E1 – Perlivá vína

Muškát moravský, 2022, perlivé víno, VINAŘSTVÍ ŠALŠA Václav, Kyjov

Kategorie E2 – Šumivá vína (sekty)

Chateau Bzenec brut, 2018, jakostní šumivé víno, CHATEAU BZENEC, spol. s r.o., Bzenec

NÁRODNÍ VÍTĚZOVÉ

Národní vítěz – Česká republika

Pálava, 2021, výběr z bobulí, Vinařství Výmola, Mikulčice

Národní vítěz – Slovensko

Pálava, 2021, výber z hrozna, Vinárstvo Golguz, Hlohovec

Národní vítěz – Rakousko

Weinviertel DAC, 2021, Qualitätswein, Weingut Girsch, Hauskirchen

Národní vítěz – Maďarsko

Scylla, 2021, HedoNick Winery / Sváb-Pék Kft, Pilisvörösvár