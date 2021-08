Rekordní ročník Grand Prix Vinex byl zakončen slavnostním předáním cen v brněnské vile Löw-Beer

Brno, 12. srpna 2021 – V Brně proběhlo slavnostní vyhlášení a předání hlavních ocenění z prestižní mezinárodní soutěže vín Grand Prix Vinex 2021. Skleněné plastiky či karafy, diplomy a hodnotné hlavní ceny si odvezli Champion, vítězové kategorií, národní vítězové a výrobci vín s dalšími oceněními. Na základě pozvání hejtmana Jihomoravského kraje se ceremoniál odehrál v brněnské Vile Löw-Beer.

Letošní 28. ročník mezinárodní soutěže Grand Prix Vinex nebyl nepodobný tomu loňskému. Jako dění na celém světě jej také opět ovlivnila situace a opatření ohledně pandemie koronaviru. To však nezabránilo tomu, aby na konci dubna byla ve Valticích odborně posouzena vína našich i zahraničních vinařů, a to dokonce v rekordním počtu přihlášených vzorků. Výsledky soutěže byly oznámeny již na začátku května, na oficiální předání si však výherci hlavních cen museli vzhledem k vypuštění veřejné ochutnávky na brněnském výstavišti počkat až do 29. července, kdy se na pozvání hejtmana Jihomoravského kraje sjeli do reprezentativních prostor vily Löw-Beer.

Vyhlášení proběhlo ve slavnostní atmosféře a za účasti významných osobností mezi nimiž nechyběl Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, náměstek ministra zemědělství Pavel Veselý a další se soutěží spojené osobnosti. V letošní velké konkurenci zvítězilo stejné vinařství jako loni a titul „Champion“ si i letos odvezl Štěpán Maňák ze Žádovic, který tak po vítězství se Sauvignonem ukázal, že umí i špičková červená vína, a to díky Merlotu Barrique 2018 výběr z hroznů. Za své vítězství získali další, tentokrát novější a větší model vinotéky od partnera soutěže, firmy THERMOTECHNIKA BOHEMIA. Cena za nejlepší kolekci se letos vrátila po delší pauze do České republiky díky nováčkovi soutěže – Jaroslavu Buriánkovi z Valtic. Za kolekci šesti vín získal pomocníka do vinařství – vysokotlaký čistič od partnerské firmy KÄRCHER.

Popíjet víno z pohotovostní vinařské sady Wine Emergency Box a rok pročítat odborný časopis Vinařský obzor díky předplatnému od Svazu vinařů ČR si budou moci ve Vinařství Trpělka a Oulehla – Ing. Luboš Oulehla v Dolních Kounicích, neboť po roční pauze obhájili titul pro nejvýše hodnocené víno člena Svazu vinařů. Dále byli vyhlášeni vítězové devíti z deseti soutěžních kategorií. Všichni výše uvedení obdrželi prestižní skleněné plastiky, jejichž tvorbu po Bořku Šípkovi převzal jeho student, designér a milovník vína Jiří Matela. Za dalším letošním rekordem soutěže stojí šest vyhlašovaných cen pro národní vítěze, podmíněné účastí minimálně 10 vzorků z dané země. Letos si je kromě těch tradičních – Česka, Slovenska, Rakouska, Německa a Maďarska odvezli i zástupci Itálie. S oceněnými víny se účastníci seznámili na závěr akce jejich malou ochutnávkou. Jako bonus si také mohli prohlédnout krásné prostory vily.

O soutěži

Grand Prix Vinex

Grand Prix Vinex je tradiční mezinárodní soutěží vín, kterou organizuje Národní vinařské centrum, o.p.s. ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno a Svazem vinařů ČR a s podporou Vinařského fondu. Záštitu nad 28. ročníkem převzali ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich a primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková. Cílem soutěže je na vysoké profesionální úrovni každý rok ohodnotit a ocenit nejlepší evropská a světová vína přítomná na trhu středoevropského regionu.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo rekordních 1 044 vzorků vín ze 178 vinařství pocházejících z 12 vinařských zemí. Nejvíce vín bylo z České republiky, zastoupení měla také vína ze Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa, Itálie a dalších zemí. Vína hodnotily komise špičkových degustátorů na platformě počítačového hodnoticího systému ELWIS, vyvinutého Národním vinařským centrem, které svým technickým zázemím a mnohaletými zkušenostmi garantuje profesionální průběh celé akce. Partnery soutěže byly firmy THERMOTECHNIKA BOHEMIA, KÄRCHER a reklamní agentura Asalonta.

Celkový přehled hlavních ocenění

CHAMPION - Cena hejtmana Jihomoravského kraje

Merlot barrique, 2018, výběr z hroznů, Štěpán Maňák, Žádovice, CZE

NEJLEPŠÍ KOLEKCE - Cena ředitele Veletrhů Brno, a.s.

Jaroslav Buriánek, Valtice, CZE

NEJLÉPE HODNOCENÉ VÍNO ČLENA SVAZU VINAŘŮ ČR - Cena Svazu vinařů ČR

Rulandské modré, 2007, jakostní víno odrůdové, Vinařství Trpělka a Oulehla – Ing. Luboš Oulehla, Dolní Kounice, CZE

VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ

Kategorie A1 – Bílá vína suchá

Rulandské šedé, výběr z hroznů, 2019 – Vican rodinné vinařství / Farma Pálava, s.r.o, Brno, CZE

Kategorie A2 – Bílá vína polosuchá

Ryzlink rýnský, 2018, výběr z hroznů, Vinné sklepy Skalák / Ing. Leona Šebestová, Dubňany, CZE

Kategorie A3 – Bílá vína polosladká

Rulandské šedé, 2020, pozdní sběr, ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE s.r.o., Lednice, CZE

Kategorie B1 – Růžová vína (vč. klaretů) suchá

Cabernet Sauvignon rosé, 2020, akostné odrodové víno, Ján Janušík, Limbach, SVK

Kategorie B2 – Růžová vína (vč. klaretů) ostatní

Cabernet Sauvignon rosé, 2019, akostné odrodové víno, Ján Janušík, Limbach, SVK

Kategorie C1 – Červená vína suchá

Merlot barrique, 2018, výběr z hroznů, Štěpán Maňák, Žádovice, CZE

Kategorie C2 – Červená vína ostatní

Burlesque Zinfandel, 2018, Boutinot Wines, USA, dovozce ADVEAL s.r.o., Praha

Kategorie D – Vína přírodně sladká / Category D – Naturally sweet wines

Tokajský výběr 5 putňový, 2013, Anna Nagyová – ZLATÝ STRAPEC, Viničky, SVK

Kategorie E1 – Perlivá vína / Category E1 – Semi-sparkling wines

Rosecco Frizzante, 2020, Perlwein Landwein, Weingut Schulz, Dobermannsdorf, AUT

Kategorie E2 – Šumivá vína (sekty) / Category E2 – Sparkling wines

Grandioso extra brut reserva, 2016, jakostní šumivé víno s.o., CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s., Valtice, CZE

NÁRODNÍ VÍTĚZOVÉ

Národní vítěz – Česká republika

Merlot barrique, 2018, výběr z hroznů, Štěpán Maňák, Žádovice, CZE

Národní vítěz – Slovensko

Rudava, 2019, výber z hrozna, Shebo Winery, a. s., Modra, SVK

Národní vítěz – Maďarsko

“Oroszlán” Cuvée, 2017, PDO-Szekszárd, Szeleshát Borászat, Bátaszék-Lajvér, HUN

Národní vítěz – Rakousko

Rosecco Frizzante, 2020, Perlwein Landwein, Weingut Schulz, Dobermannsdorf, AUT

Národní vítěz – Německo

Johanniter -Arzheimer Seligmacher-, 2020, Auslese, Weingut Werner Anselmann & Gebrüder Anselmann GmbH, Edesheim, DEU

Národní vítěz – Itálie

Segreante Syrah, 2016, DOC, vinařství Tenuta Gorghi Tondi, dovozce Agentura Butterfly s.r.o., Hradec Králové

Více na webu soutěže www.grand-prix-vinex.cz.

