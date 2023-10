Novinky brněnských vinoték – říjen 2023

Charmat Pálava extra sec, jakostní šumivé víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava

219 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Šumivé víno připravené metodou charmat z odrůdy Pálava. Sekundární kvašení probíhá v nerezových tlakových nádobách s následným zráním na kvasničních kalech. Expresivní květinovo-muškátové aroma doprovází dropsové citrusové ovoce s příjemně svěžími kyselinami a moštovými cukrlaty v závěru. K lehkým moučníkovým dezertům nebo tvarohovým dortům s ovocem. Alkohol 11,5 %. Rulandské modré 2021 pozdní sběr, suché Vinice-Hnanice

Morava, Znojemská, Vrbovec, Waldberg

189 Kč (AKA, GON, INT) Aroma vína s odleskem lehce rubínové barvy připomene lesní bobulové plody. V chuti naleznete kořenité tóny s dotekem mandlového jádra. Doporučujeme ke steaku z jelení svíčkové s kaštanovým pyré a omáčkou z červeného vína. Kyseliny 5,9 g/l, zbytkový cukr 0,0 g/l, bezcukerný extrakt 31,3 g/l, alkohol 13,0 %. Cabernet Cortis & Regent Organic Collection 2022 výběr z hroznů, suché VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička, Vinohrádky

297 Kč (HRU) Červené suché víno s 13,0 % alkoholu, 0,2 g/l zbytkového cukru a 5,0 g/l kyselin. Barva vína je tmavě granátová, hustá a sytá. Ve vůni najdeme višně v čokoládě, koření, černý rybíz a jemnou kávu. Chuť vína je plná s jemnými tříslovinami. Víno zrálo ve starších dubových sudech. Rulandské bílé 2022 pozdní sběr, suché VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Dílce

179 Kč (LGB) Bílé suché víno s 12,5 % alkoholu, 0,7 g/l zbytkového cukru a 5,1 g/l kyselin. Víno je žluto-zelenkavé barvy, s intenzivní vůní manga, tropického ovoce, hrušky máslovky, karamelu a medu. Chuť je propojena s vůní se šťavnatým závěrem do citrusů, velmi svěží s jemnou mineralitou. Víno je vhodné k pokrmům z ryb, k masům, k paštikám a k tvrdým sýrům i výraznější chuti. Hibernal bio 2021 pozdní sběr, suché VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická, Přítluky, Přítlucká hora

218 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Hrozny jsou pěstovány a zpracovány dle směrnic ekologického vinohradnictví s limitovanou sklizní. Fermentace probíhala v 6000 litrových sudech z francouzského dubu s následným zráním na veškerých kalech. Lehce herbální buket citronového tymiánu a pupenů černého rybízu doprovází v chuti žlutý grapefruit s provensálskými bylinkami v závěru. Ke gratinovanému kozímu sýru se sušenými rajčátky nebo k tataráčku s pečenou bylinkovou brusketou. Výborný je rovněž k pošírovanému halibutovi s máslem a chřestem. Alkohol 13 % Ryzlink rýnský 2019 pozdní sběr, suché Vinařství Obelisk

Morava, Mikulovská, Valtice, Hintertály

480 Kč (U3K) Víno zlatavé barvy a vysoké viskozity. Vůně osloví širokou paletou aromat od lemon grass až po tropické ovoce a med. Chuť je intenzivní s pikantní kyselinou a můžeme v ní objevit citrusové tóny, angrešt, ananas a náznaky budoucího petroleje. Perzistence je velmi dlouhá a pikantní. Víno má skvělý potenciál pro dlouhé zrání. Zbytkový cukr 4,3 g/l, kyseliny 7,6 g/l, alkohol 11,5 %.

Rosé Wolkentanz 2022, polosuché Schlossgut Liebieg

Německo, Mosela

336 Kč (BOR) Růžový Wolkentanz z vinařství Liebieg z německého regionu Mosel. Vyrobeno z odrůdy Pinot Noir (Rulandské modré) tradiční vinifikací v nerezovém tanku. Spontání fermentace. Zbytkový cukr 9,7 g/l, kyselinka 5,3 g/l. Barva vína je lososově růžová. V aroma červené ovoce, především jahody a maliny, také zde najdeme mirabelky a citronovou kůru. Na patře je víno osvěžující a živé s převahou zralého a šťavnatého ovoce, působí lehce a osvěžujícím dojmem. Rulandské šedé Classic Collection 2022 pozdní sběr, polosuché VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Jalubí, Vinohrádky

249 Kč (HRU) Bílé polosuché víno s 12,0 % alkoholu, 13,7 g/l zbytkového cukru a 5,9 g/l kyselin. Světlejší zlatavá barva a vyšší viskozita naznačuje plnou vyzrálost hroznů. Aroma je středně intenzivní s dominantní vůní bylinného čaje, zralých meruněk a kompotovaných broskví. Harmonická chuť po lesním medu s jemnými tóny zralého manga. Pálava Terroir Pálava 2022 výběr z hroznů, polosuché Vinařství Vajbar

Morava, Mikulovská, Perná, U Boží muky

269 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Oblíbená polosuchá Pálava z hroznů, které se urodily na svazích Pálavy. Barva je šperkově zlatá. Vůně je velmi bohatá, plná a zralá. Čajová růže se tu snoubí se svěžestí citrusů a nasládlými tóny medu a šeříku. Chuť je opulentní, mnohovrstevná. Zralé letní bobulové ovoce, aromatické koření, kandované citrusy, zralý angrešt, to vše zasazené do minerální struktury a zakončené krystalickou citrusovou kyselinou. Doporučujeme ke kuřecímu špízu s grilovaným ananasem. Zbytkový cukr 13,9 g/l, kyseliny 6,4 g/l, alkohol 13,5 %. Rulandské šedé 2022 výběr z hroznů, polosladké Vinice-Hnanice

Morava, Znojemská, Hnanice, U Kapličky

170 Kč (AKA, GON, INT) Víno žlutozelené barvy osloví aromatickou přezrálého ovoce, které přechází i do chuti, kde je doplněno chlebovinkou a mineralitou. Doporučujeme ke grilovaným mušlím. Kyseliny 6,8 g/l, zbytkový cukr 20,7 g/l, bezcukerný extrakt 23,5 g/l, alkohol 11,0 %. Ryzlink rýnský 2021 výběr z bobulí, polosladké Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská, Dyjakovičky, U Sklepů

230 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Bílé polosladké víno s 12,0 % alkoholu, 39,5 g/l zbytkového cukru a 8,1 g/l kyselin. Velké víno intenzivní barvy žlutého melounu s opojnou vůní vyzrálých hroznů, doprovázené líbezným minerálně petrolejovým nádechem. Plné chuti vévodí svěží a šťavnatá kyselinka a nasládlý tón medu a meruňkového džemu. Víno má výborné předpoklady pro další ležení na lahvi. Pálava 2022 výběr z hroznů, polosladké Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská

235 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Bílé polosladké víno s 12,0 % alkoholu, 41,4 g/l zbytkového cukru a 7,3 g/l kyselin. Zářivou zelenkavě zlatavou barvu vína doprovází svěží a lehká ovocitá vůně připomínající kandovaný pomeranč nebo vyzrálé mandarinky a příjemně omamná kořenitost. Šťavnatou a plnou chuť charakterizují ovocné tóny mandarinkového kompotu a výraznější kyselinka, která dokonale vyvažuje vyšší zbytkový cukr.