Večer s vinaři z Hodonic a Tasovic

Brno, 29. května 2024 – Již zítra představí v Brně svá vína vinaři ze Znojemska. V nádherném prostředí Otevřené zahrady pod Špilberkem proběhne v pořadí druhý letošní festival Víno z blízka, tentokráte s vinaři z Hodonic a Tasovic.

Hodonice a Tasovice, obce ležící deset kilometrů od Znojma a o jen jeden kilometr dále od Rakouska. Druhý květnový večer, tedy 30. května, šest vinařů přiveze do Otevřené zahrady v Brně přechutnat vína ovlivněná jedinečným znojemským terroir a dolnorakouským stylem výroby. Dva a půl hodinovou degustaci doplní gastro zážitek v podání Bistro Otevřená zahrada a Catering For you. O hudební doprovodný program se postará jazzové Trio 43.

Letní Víno z blízka v Otevřené zahradě proběhne v podobě volné ochutnávka vín v zahradě plné bylin, stromů a květin. Od 17:30 do 20:00 probíhá degustace a občerstvení a od 20:00 do 22:00 prodej vín i decentní živá hudba.

Pozvání na čtvrteční akci přijalo celkem šest vinařství. Někteří jsou ve světě vína již etablovanou značkou, jiní čekají na své objevení a pro milovníky vína v Brně jsou takřka neznámí.

Beze zbytku zde platí rčení pana profesora Viléma Krause, guru všech vinařů z Moravy a Čech, který o vínech řekl: „neobjevené je nepoznané“. Bez zajímavosti jistě proto není fakt, že vinaři z Tasovic dostali oprávnění „svobodně na svých vinohradech dělati, to víno sebrati a ke své potřebě ho kam vézti“ již léta páně 1042 glejtem Hynka z Kunína, pána z Rabštejna a hejtmana ve Znojmě. Glejt se neztratil a ani místní vinaři umění vína nezapomněli. Každoročně pořádají putování po svých sklepech.

Ve čtvrtek zažijeme jaké to je s vinaři z Hodonic a Tasovic:

Vino Hort

ZD Hodonice – Tasovické vinařství

Vinařství Špillar

Vinařství Viktorín

Vinařství Sedlář

Vinařství Kovář Aleš

Vstupenku v hodnotě 490 Kč je možno v předprodeji pořídit pouze do 30. května 2024 do 10:00 hodin. Vstupenka na místě bude za 540 Kč. V ceně je volná a neomezená ochutnávku vín vinařů z Hodonic a Tasovic, vratná záloha na degustační skleničku, hudební doprovodný program, voda a degustační sousta (chléb).