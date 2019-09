Dýňová slavnost zahltí Otevřenou zahradu barevnými plody

Brno, 26. září 2019 – V neděli 13. října se Otevřená zahrada Nadace Partnerství oblékne do oranžových šatů a své návštěvníky obklopí podzimní atmosférou. Sedmý ročník Dýňové slavnosti slibuje nabitý program pro malé i velké. Letos poprvé navíc s kulinářsko-gurmánskou soutěží o nejlepší dýňovou pomazánku. Slavnost odstartuje v 10 hodin v Otevřené zahradě na Údolní 33.

Malí i velcí se můžou zapojit do soutěže o nejhezčího dýňového bubáka. Stačí přijít a popustit uzdu své fantazii. Všechno potřebné, včetně dýní, bude na místě připravené. Dýňové výtvory rozzáříme a vybereme tři nejlepší bubáky z obou kategorií – děti a dospělí. Děti si užijí tvořivé podzimní dílny a společně s rodiči se pobaví v podzimně laděném fotokoutku. Kulturním osvěžením bude vystoupení mladé brněnské harmonikářky Terezy Škrhákové a také divadelní představení.

„Akce patří k brněnskému podzimnímu koloritu a u návštěvníků se těší velké oblibě. Pořádáme ji i díky podpoře města Brna a Jihomoravského kraje. Letos bych vyzdvihla i charitativní stránku akce. Svou účast totiž přislíbila organizace Mamma Help, která pomáhá nemocným s rakovinou prsu a jejich rodinám. Na Dýňové slavnosti představí svou činnost, pro děti připravují tvořivou dílničku a nejen maminkám nabídnou speciální nealkoholické Mamma BEER,“ přibližuje Eva Kvapilová, vedoucí týmu Otevřené zahrady Nadace Partnerství.

Po šesti ročnících, kdy slavnost osladily dýňové koláče, přišel čas na změnu. Letos poprvé se lidé mohou zúčastnit soutěže o nejlepší dýňovou pomazánku. Porotou budou degustátoři z řad návštěvníků. Tři nejlepší pomazánky budou odměněny.

Dýňová slavnost je tradiční akcí, kterou v Otevřené zahradě pořádá Nadace Partnerství. A to již od otevření areálu

v roce 2013. Vstupné v předprodeji na webových stránkách Otevřené zahrady je za 80 Kč, na místě pak za 100 Kč. Děti do 3 let vstupné neplatí. V areálu bude možnost i zakoupit dýně různých tvarů a velikostí.