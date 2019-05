Festival Víno z blízka startuje již tento týden

Brno, 15. května 2019 – Sedmý ročník seriálu zahradních degustací, letní festival Víno z blízka, začíná už 16. května. Brněnská Otevřená zahrada Nadace Partnerství se každý druhý čtvrtek až do září stane místem, kde lze poznat moravská vína pěkně z blízka.

Čtyři večery budou patřit osobnostem současného vinařství a jejich hostům. Do Brna postupně přijedou pánové Petr Ptáček, Oldřich Drápal ml., Leoš Horák a Josef Švéda. Každý z nich si vybere "vína svého srdce" a povede vstupní řízenou degustaci 4 vín dle svého osobního výběru. Následovat bude volná degustace široké palety z celého sortimentu vinařství na třech samostatných stanovištích. Zajímavostí bude vždy další bod programu: představení hosta večera – mladého nadějného vinaře, kterého si naše osobnost vybere a přivede. Samozřejmostí bude možnost osobních neformálních setkání.

Na další tři čtvrteční degustace svá vína do Brna dovezou vinaři ze Šardic, Hovoran a obcí mezi Blatnicí a Strážnicí. A dvakrát bude večer zasvěcen vinařům ze spolku EKOVÍN (dříve Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.). Vína nabídne vždy 6 až 8 vinařů. Degustační stoly s celkem asi padesáti víny budou rozmístěny ve všech zákoutích Otevřené zahrady, kterou si tak každý bude moci projít a prozkoumat se skleničkou v ruce. Také bude možno přímo na místě vína nakoupit či objednat. K poslechu i tanci zahraje živá hudba napříč žánry jazz, swing, vokální moderna i folklór. K dispozici bude i lehké, čerstvé a chutné občerstvení. Začátek bude vždy v 17:30 hodin. Program se koná za každého počasí, v případě deště částečně pod přístřešky v zahradě.

Program festivalu Víno z blízka léto 2019

16. 5. Večer s EKOVÍNem

Vinařství Čech; Vinařství Veverka Strážnice; Víno Škrobák; Vinařství Jakubčík; Vinařství Dušan Soviš; Víno z Kobylí; Vinařství Veverka; Templářské sklepy Čejkovice; Vinařství Holánek

Restaurace: Bistro Otevřená zahrada

Hudební doprovod: Pavla Roof

30. 5. Petr Ptáček - Osobnost současného vinařství

Nové vinařství

Restaurace: Bistro Otevřená zahrada

Hudební doprovod: Trio 43

13. 6. Vinaři ze Šardic

Rodinné vinařství Buštík; Vinařství Foretník; Rodinné vinařství Benešovský; Vinařství Šnajdr

Restaurace: Bistro Otevřená zahrada

Hudební doprovod: Jana "Betka" Vašinová + Ota Holec

27. 6. Oldřich Drápal - Osobnost současného vinařství

SONBERK

Restaurace: Bistro Otevřená zahrada

Hudební doprovod: Trio 43

11. 7. Vinaři z Hovoran

Rodinné vinařství Pavel Esterka; GRMOLEC rodinné vinařství; Vinařství Fasora a synové; Rodinné vinařství Machalínek; Rodinné vinařství Vydařilý; Víno Škrobák; Vinařství Jana Ševelová; Vinařství Kalábek; Rodinné vinařství Zahnaš; Rodinné vinařství Ivičič

Restaurace: Bistro Otevřená zahrada

Hudební doprovod: Pavla Roof

25. 7. Leoš Horák - Osobnost současného vinařství

Vinařství Horák

Restaurace: Bistro Otevřená zahrada

Hudební doprovod: Apart Quartet

8. 8. Večer s EKOVÍNem

Vinařství Válka; Reisten, s. r. o.; Vinařství Gotberg; Vinařství Volařík; Vinařství NEPRAŠ & Co.; Vinařství Nikolsburg; Altenberk Vini a.s.

Restaurace: Bistro Otevřená zahrada

Hudební doprovod: Apart Quartet

22. 8. Josef Švéda - Osobnost současného vinařství

BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Restaurace: Bistro Otevřená zahrada

Hudební doprovod: Jana "Betka" Vašinová + Ota Holec

5. 9. Vinaři od Blatnice po Strážnici

Vinařství Uřičář; Vinařství Jan Cícha; Vinařství Kozumplík; Víno Staňkovi; VITIS Strážnice

Restaurace: Bistro Otevřená zahrada

Hudební doprovod: Apart Quartet

Více informací o festivalu a vstupenky ke koupi na webu www.vinozblizka.cz.

Večer s EKOVÍNem 16. května

Hned tři vinařství přijedou z Čejkovic, dvě z Velkopavlovicka, jedno z Mikulovska, zbylá tři z různých koutů Slovácka a Podluží. Premiéru na Víně z blízka si letos odbydou Templářské sklepy Čejkovice. Společnost působí v historických sklepech zbudovaných řádem templářů ve 13. století. V dřevěných sudech tam uchovává 350 tisíc litrů vína a dalších 6 milionů v halách. Vedle tohoto obra přijedou z Čejkovic i Vinařství Veverka a Víno Škrobák s produkcí 20, respektive 50 tisíc litrů vína. Všechny však spojuje důsledná bioprodukce na vinici i výroba ve sklepě.

Z Brumovic zamíří další nováček v zahradě, Vinařství Jakubčík. Malé rodinné vinařství, jehož chloubou jsou zejména červená vína Cabernet Moravia, Merlot a Svatovavřinecké. Druhým zástupcem Velkopavlovicka je Víno z Kobylí. Díky příznivým polohám se v Kobylí daří většině bílých odrůd vinné révy, ale lokalita je proslavená zejména produkcí unikátních červených vín odrůd Modrý Portugal, Frankovka a Svatovavřinecké. Mnohá vína z nich se zařadila i do VOC Modré Hory.

Strážnické Vinařství Veverka je známé i z Festivalu otevřených sklepů. Sestavu za Slovácko doplní Vinařství Čech z Tvrdonic, nástupce kdysi slavného ČEBAVu. Z nejsevernějšího místa Slovácka, z Blatnice, přijede Vinařství Dušan Soviš. Devítku vinařství doplňuje Vinařství Holánek z Ivaně, které celou plochu 25 hektarů ve viniční trati Aeibis obhospodařuje s vyloučením pesticidů a chemických hnojiv ve vinici. To je způsob, který sjednocuje všechny členy svazu EKOVÍN.