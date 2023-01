Vivat Vinum představuje… Vinařství Konopný kopec

Brno, 16. ledna 2023 – Rodina Jana Cíchy se vinohradnictví věnuje již od roku 1938. Vína vyrábí s ohledem na tradiční výrobní postupy rodinných předků, avšak moderní šetrnou technologií. Strategií vinařství je tvořit krásná, lehká, co nejpřírodnější, svěží vína se svým nezaměnitelným charakterem a jasným původem.

Unikátní vinařský projekt leží na úpatí Bílých Karpat v malebné obci Blatnice pod Svatým Antonínkem. Do Hodonína je to 27 km, do Uherského Hradiště 13 km, hranice se Slovenskem leží asi jen 11 km daleko. Zvlněná krajina a všudypřítomný folklor místo přímo předurčuje k pěstování révy a výrobě vína.

Moderní vinařství na základech rodinné a místní tradice

Vinařství Konopný kopec bylo založeno v roce 2019. Mladé vinařství však navazuje na rodovou vinařskou tradici sahající do třicátých let minulého století. Nad Blatnicí pod Svatým Antonínkem vyrostlo vinařství, které je zapuštěné do Konopného kopce. Hned při příjezdu zaujme pohledem na reliéf připomínající vinařské búdy, typické stavbu místní vinařské architektury.

Nová neokoukaná stavba i krásná kopcovitá krajina přímo vybízejí k uspořádání nejrůznějších akcí. Svatební hostiny, narozeninové oslavy, společenské a firemní akce, na to vše jsou ve vinařství připraveni. Individuálně naplánují, vyzdobí a nachystáme vše až do nejmenšího detailu. Samozřejmostí jsou pak degustace a exkurze ve vinařství, kde se dá stylově posedět s přáteli u sklenky skvělého vína a dozvědět se něco nového o víně a vinařství.

Vinice

Vinařství se zaměřuje především na výrobu kvalitních přívlastkových vín výhradně z hroznů z vlastních vinic. V současné době obhospodařuje šest hektarů převážně mladých vinic v tratích Kamenice, Plachty, Roháče a Nová hora.

Vinice spadají do Slovácké vinařské podoblasti, kde se na sprašových půdách ve zvlněné krajině daří nejen burgundským odrůdám, ale také ryzlinkům a aromatickým odrůdám.

Z bílých odrůd pěstují zejména Ryzlink rýnský, Chardonnay, Rulandské šedé, Sauvignon, Sylvánské zelené, Müller Thurgau a Rulandské bílé. Dále rezistentní odrůdy Hibernal, Saphira, Solaris a Muscaris. Z červených pak Zweigeltrebe, Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Frankovku.

Vína

Získat cit pro tvorbu dobrého vína trvá někdy celé generace, stojí mnoho úsilí a odříkání. Proto je Janu Cíchovi ctí podílet se právě na jeho tvorbě. Víno je dokonalým produktem okolní přírody, je pro něj nejen otázkou existenční, ale i radostí z vykonané práce, určitého druhu umění a oprávněné hrdosti a pýchy.

Jen v pěti vinařstvích je možno ochutnat známkové cuvée Blatnický Roháč. Na víno, které je vyváženou kombinací Ryzlinku rýnského, Rulandského bílého a Sylvánského zeleného, vlastní vinařství ochrannou známku. Víno proslavili už Lichtensteinové, kteří na mezinárodní výstavě vín v Paříži v roce 1880 získali zlatou medaili právě na víno z blatnického kopce Roháče.

Blatnický roháč 2021 pozdní sběr. Cuvée Ryzlinku rýnského, Rulandského bílého a Sylvánského zeleného. Ve vůni krásně minerální s travnatými tóny, napojená na dozrávající citrusy. Chuť je výrazná minerální, zemitá s dochutí medu a oříšků.