Vivat Vinum představuje… Vinařství Bronislav Vajbar

Brno, 8. prosince 2021 – Bronislav Vajbar je klasickým případem vinaře, kterého k vínu přivedli předci. Své první víno vyrobil v šestnácti letech. Nyní hospodaří na 60 ha vinic, výroba probíhá v moderním vinařství a se svými víny sbírá jedno ocenění za druhým.

Vinařství Vajbar sídlí ve vinařské obci Rakvice ve velkopavlovické vinařské podoblasti. Vinařský provoz je však v nedaleké obci Zaječí. Mezi firemní vinotékou v Rakvicích a výrobou s vlastní vinotékou a degustačním sklepem vede krásná cyklostezka mezi vinohrady.

Vinařství dnes obhospodařuje okolo 60 ha vinic. Probíhá zde postupná obnova přestárlých keřů. Zároveň se obměňuje odrůdová skladba podle dlouhodobého záměru. V posledních letech probíhalo i intenzivní rozšiřování vinohradů. Dlouhodobým cílem je obhospodařovat 70 ha plodících vinic.

Historie

Rodinná tradice pěstování hroznů a výroby vína sahá daleko do historie rodiny. Bronislav již od desíci let pomáhal ve sklepě dědovi a otci. Tady se vytvářela láska k půdě i vínu.

„Jako kluci jsme se těšili na sbírání hroznů, tenkrát ještě do dřevěných kádí. Těšili jsme se i na šťávu a občas i nějaké to potají vypité deci burčáku. Samozřejmě, mělo to i své stinné stránky – zelené práce, kopání či vynášení réví mě opravdu nebavilo“.

Postupem času zjišťoval, že práce na vinici a ve sklepě přináší nejen radost a požitek z vyrobeného vína, ale také finanční profit. V šestnácti letech vyrobil svých prvních 150 litrů vína na prodej. Krátce po osmnáctém roku si udělal živnostenský list a začal podnikat ve výrobě vína.

Od roku 1994 se víno stalo jeho hlavním zdrojem obživy. Na zahraničních cestách zjistil, že vinaři více než 80 % produkce lahvují a prodávají s výraznějším ziskem. To vedlo k rozhodnutí začít vedle zavedené výroby sudových vín vyrábět i vína lahvová.

Časem se vyvíjela nejen výroba, ale i technologie. Do roku 2000 byly finance směřovány do výsadby vinic, od roku 2000 přešly do technologie. Řízené kvašení, pneumatický lis, kvalitní vedly ke skokovém nárůstu kvality.

V roce 2007 vinařství zakoupilo moderní automatickou lahvovací linku, která umožňuje kvalitní nalahvování vín. V roce 2014 došlo k vylepšení systému uzavření lahví a také na jejich nový, moderní, design, který lépe napoví o charakteru vína.

Zásadní zlom přišel v roce 2015, kdy se vinařství přestěhovalo do nově zrekonstruovaných prostor v Zaječí. Zdejší moderní areál s velkou skladovací kapacitou umožňuje nechat zrát vína tak dlouho, jak jen bude třeba a zjednodušuje logistiku výroby, která dosud probíhala na třech místech.

Terroir

Nejkvalitnější viniční trati Rakvic leží na území mezi Rakvicemi, Přítluky a Zaječím, kde leží pahrbek zvaný Přítlucká Hora. Réva vinná se tu pěstuje odedávna, první písemné zmínky pocházejí již ze 13. století, kdy je zaznamenán odvod desátků do Rajhradského kláštera.

Expanze vinařství a snaha zajistit si výhradně vlastní kvalitní surovinu vedla k rozšíření vinic. Díky viničním tratím Velkých Pavlovic využívá terroir Modrých hor, skvělé území nejen pro červená vína. Od ročníku 2018 se v nabídce vinařství objevují i vína z jedinečného terroiru Pálavy – ikonického území jurských vápenců – kde se rodí nenapodobitelná bílá vína, zejména pak ryzlinky.

Práce ve vinici

Vinice jsou obhospodařovány v ekologicky přijatelném systému integrované produkce. Prvořadá pozornost je věnována jarnímu řezu vinice a následným zeleným pracím. Tak aby spolu s cílenou agrotechnikou bylo možné získávat prvotřídní surovinu pro výrobu jakostních a přívlastkových vín.

Na vinicích je prováděna redukce násady tak, aby byl docílen maximální výnos z jednoho keře 2 až 2,5 kg hroznů podle odrůdy. To zaručí dobrou vyzrálost hroznů a kvalitu budoucího vína.

Vinice jsou sklízeny moderní technikou, samochodným sklízecím kombajnem New Holland Braud. Surovina je navážena ke zpracování do výroby brzy ráno, v nejnižší teplotě. Ruční lidská práce je však stále základem dobře vypěstované vinice. Ve vinicích pracuje v sezóně i 40 brigádníků, kteří dělají střih vinice, vyvazování či zelené práce, jako je zastrkování, čištění kmínků či okopáváni mladých vinic. Do vinic se pak vrací veškerá organická hmota z vinice i zelené hnojivo. Na podzim se ve vinohradu rozmetává chlévská mrva s fermentovanými matolinami.

Letošní úspěchy

Vinařství se pravidelně objevuje na mnoha našich i zahraničních soutěžích. Se svými víny získávají tak řadu medailí. Zde je výběr několika z mnoha letošních úspěchů:

André 2019 výběr z hroznů

Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2021

Frankovka rosé 2019 pozdní sběr

Zlatá medaile Vinařské Litoměřice 2020

Muškát moravský Frizzante 2020

Zlatá medaile Grand Prix Vinex 2021

Pálava Terroir Pálava 2020 výběr z hroznů

Zlatá medaile Vinalies internationales Paris 2021

Pálava 2020 výběr z hroznů

Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2021

Rulandské šedé Terroir Pálava 2020 výběr z hroznů

Zlatá medaile Král vín České republiky 2021

Ryzlink rýnský Terroir Pálava 2018 pozdní sběr

Zlatá medaile Vinum Juvenale 2018

Ryzlink vlašský Terroir Pálava 2020 výběr z hroznů

Zlatá medaile Král vín České republiky 2021

Sauvignon Terroir Pálava 2020 výběr z hroznů

Zlatá medaile AWC Vienna 2021

Tramín červený Terroir Pálava 2020 výběr z hroznů

Zlatá medaile Král vín České republiky 2021

Vinařství Bronislav Vajbar

