Vinaři se spojili a zamířili do bedýnek

Brno, 27. dubna 2020 – Všechny vinařské košty, otevřené sklepy a další akce jsou zrušené a vinaři tak nemají možnost zákazníkům prezentovat svá vína. O hlubokých finančních ztrátách ani nemluvě. Za normálních okolností si konkurují, ale v průběhu pandemie se dokázali spojit a vzájemně si pomáhat. Začali proto nabízet svá vína společně.

Nápad, který přivedli na svět farmáři v podobně bedýnek plných čerstvé zeleniny a ovoce, výborně funguje i u vína. Podobně jako ty farmářské nabízejí i vinařské bedýnky zajímavě poskládaná vína více vinařů, která bývají obvykle ještě i tematicky laděná. Ochutnávat tak lze typickou produkci daného regionu, různé zpracování jedné odrůdy více vinaři, vína ověnčená soutěžními úspěchy atd. Navíc jde většinou o vína, která nejsou dostupná běžně v obchodech, a vinaři je v bedýnce nabízejí za výhodnější ceny než po jedné láhvi.

Kromě vína samotného si lze nákupem bedýnky nejen rozšířit obzory, ale také podpořit moravské a české vinaře v době, kdy nemohou svá vína prodávat obvyklými způsoby.

Typickou ukázkou jsou vinařské bedýnky spolku vinařů v Pavlově. „Máme v nabídce tři bedýnky – červená vína z Pálavy, ryzlinky z Pálavy a samozřejmě Pálavy z Pálavy. Jedná se vždy o výběr 6 různých vín od našich členů. Bedýnky jsou sestaveny tak, aby představovali průřez typickými víny a vinařským stylem v Pavlově a jeho okolí,“ přiblížil službu Ing. Pavel Krška, předseda spolku VINITORES PALAVIENSIS.

To si vypijeme!

Cílem neziskové iniciativy To si vypijeme (#tosivypijeme), je podpořit vztahy zákazníků a vinařů a posílit odbyt českých a moravských vín. Heslo se spontánně šíří na sociálních sítích a znamená, že lidé, co jej použijí, upřednostňují domácí produkci vín. Jako poděkování jej na samolepkách dávají také mnozí vinaři na kartony při distribuci. Součástí iniciativy je také podpora prodeje vinařských bedýnek jako symbolu jejich spolupráce.

„Za léta intenzivní spolupráce s vinaři s nimi máme osobní vztah. Uvědomujeme si, jak na ně dopadly důsledky všech omezení a chtěli jsme je podpořit. Na prvotní nápad, poskytnout jim samolepky s milým vzkazem pro zákazníky, velmi brzy navázaly další. Zejména proto, že vinaři na každou naši aktivitu reagovali velmi vstřícně a vděčně. Využili jsme opory našeho týmu, ve kterém máme ochotné lidi u oborů od grafiky přes komunikaci, a myšlenku jsme rozvedli do iniciativy. Nyní se snažíme pomáhat vinařům dostat nejrůznější informace o společných bedýnkách, on-line degustacích a užitečných tipech ke koncovým zákazníkům,“ popsala vznik iniciativy To si vypijeme zakladatelka Lucie Hotařová z břeclavské rodinné tiskárny Etiflex.

Odkaz na video To si vypijeme: https://youtu.be/-IjV5u4PZ-g

Nejlepší z nejlepších

Pozadu nezůstává ani nejprestižnější kolekce moravských a českých vín – Salon vín. Jde o vyvrcholení naší nejvyšší a největší soutěže vín v podobě 100 nejlepších moravských a českých vín pro daný rok. Za normálních okolností tato vína návštěvníci ochutnávají v degustační expozici valtického zámku, ale v době pandemie si musí vína najít cestu k nim. Salon vína se proto také vydal cestou vinařských bedýnek a připravil tematické výběry – Šampioni Národní soutěže vín, Méně známé odrůdy, Vína se zbytkovým cukrem, Bílý set, Červený set a Výběr hlavního sommeliera.

„Doporučil bych obzvlášť bedýnku nebo výběr vín Šampioni národní soutěže vín. Je to jedinečná šance ochutnat všechny šampiony Národní soutěže vín 2020, tedy šampiona vinařské oblasti Čechy, podoblastí Znojemské, Mikulovské, Slovácké a Velkopavlovické a samozřejmě také absolutního Šampiona. Takovou možnost mají běžně pouze návštěvníci degustační expozice na zámku ve Valticích,“ upřesnil hlavní sommelier Národního vinařského centra a Salonu vín Ing. Marek Babisz.

Dalšími spolky, které podobné výběry vín nabízejí, jsou třeba Mladí vinaři, kteří mají připravenou Bednu plnou vína, tedy 12 vín od svých členů. Aliance vinařů V8 pro změnu nabízí tzv. Unikátní šestku od členů V8, tedy 6 vybraných vín. V neposlední řadě je dostupná Bedýnka 4x3, tedy po 3 vínech od 4 vinařů – Vinařství Krásná hora, Špalek Vinařství, Víno Kadrnka a VÍNO J. STÁVEK.

