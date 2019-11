Zimní festival Víno z blízka letos na hradě i v podhradí

Brno, 26. listopadu 2019 – Začátek adventu se v Brně opět spojí s moravskými vinaři a jejich víny. Zimní festival Víno z blízka je přivede jak do úchvatných prostor hradu Špilberk, tak i dolů do podhradí – do brněnských restaurací a vináren. Bude to takové putování mezi sklepy, ale v ulicích města.

A kdo si vyšlápne nahoru na kopec, užijete si i nádherné výhledy na Brno, úchvatné prostory hradu a další vinaře nabízející svá vína k ochutnání i nákupu. Pozvání přijalo tentokrát 14 vinařů, kteří reprezentují všechny čtyři moravské vinařské podoblasti. S sebou přivezou na 100 vzorků vín k degustaci. Díky rozšířené vstupence si navíc návštěvníci můžou prohlédnout 7 stálých expozic a aktuální výstavy v prostorách hradu. V jedné vstupence se tak otevře celý hrad i vinařská oblast Morava.

Součástí akce bude také nákup vín pro sváteční stůl nebo jako dárek pod stromeček. Výběr a nákup vín usnadní e-shop. Zakoupená vína si můžete osobně vyzvednout při odchodu, nebo vám je organizátor doručí až domů. Akce se koná 30. listopadu od 11:00 do 17:00 v brněnských restauracích a vinárnách a na hradě Špilberk.

Vinaři a místa

v restauracích a vinárnách v centru Brna budete degustovat od 11 do 15 hodin:

1. Mikrosvín Mikulov – PETIT CRU wine bar & shop

2. Vinařství Václav – Cafe Podnebi

3. Vinařství Ota Ševčík – CAFÉ MORGAL

4. Vinařství Stapleton & Springer – La Bouchée Gril & Club na Jakubáku

5. Vinařství Žerotín – Jedna Báseň wine & coffee-bar

6. Vinařství Klobása – Castellana trattoria

7. Vinařství Piálek & Jäger – Barceló Brno Palace



Na Špilberku bude program od 13 do 17 hodin:

8. VINO HORT s. r. o. – hrad Špilberk - předsálí renesančního salonku

9. VÍNO VANĚK s. r. o. – hrad Špilberk - královská kaple

10. Vinařství NEPRAŠ & Co. – hrad Špilberk - královská kaple

11. Vinařství Červinka – hrad Špilberk - hranolová věž

12. Vinařství Plešingr – hrad Špilberk - hranolová věž

13. Vinařství Maděřič – hrad Špilberk - sál Ogilvy

14. Vinařství Koníček – hrad Špilberk - sál Ogilvy

Vstupenky

Vstupenka obsahuje:

14 žetonů na degustaci vín zúčastněných vinařství (další žetony bude možné dokoupit)

vstup na výstavu Branky Body Brno

skleničku (slouží jako vstupenka na degustace)

tištěného průvodce

neutralizační sousta

rozšířená vstupenka navíc obsahuje vstup do stálých expozic a na aktuální výstavy v prostorách hradu.

Vstupenka pouze na DEGUSTACI

vstupenka nebo dárkový poukaz v předprodeji na e-shopu 550 Kč

skupinová vstupenka - od 4 kusů na e-shopu 495 Kč za kus (cena se sníží automaticky)

na místě 600 Kč (předprodej končí v pátek 29. 11. 2019 ve 12:00, v případě naplnění kapacity bude prodej uzavřen dříve)

ČD Bonus - 480 Kč - návštěvníci s jízdenkou vydanou ČD do stanice v uzlu Brno platnou 29. 11. nebo 30. 11. 2019, kteří si zároveň vstupenku předem rezervují na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , získají 20% slevu ze vstupného na místě (platí se hotově na místě)

Vstupenka na DEGUSTACI + do EXPOZIC a na aktuální VÝSTAVY na hradě Špilberk

vstupenka nebo dárkový poukaz v předprodeji na e-shopu 700 Kč

skupinová vstupenka - od 4 kusů na e-shopu 630 Kč za kus (cena se sníží automaticky)

na místě 750 Kč (předprodej končí v pátek 29. 11. 2019 ve 12:00, v případě naplnění kapacity bude prodej uzavřen dříve)

ČD Bonus - 600 Kč - návštěvníci s jízdenkou vydanou ČD do stanice v uzlu Brno platnou 29. 11. nebo 30. 11. 2019, kteří si zároveň vstupenku předem rezervují na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , získají 20% slevu ze vstupného na místě (platí se hotově na místě)

Expozice a výstavy

V základní vstupence je zahrnuta výstava Branky Body Brno.



S rozšířenou vstupenkou je možno navštívit stálé expozice:

Brno na Špilberku

O nové Brno

Od moderny po současnost

Od renesance po modernu

Od hradu k pevnosti

Žalář národů

Vulcanalia

a také dvě aktuální výstavy:

Baron Trenck: Nová tvář legendy

Karla Hanušová: Zem za zavřenýma očima

Další informace: www.vinozblizka.cz