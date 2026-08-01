Oslava tradic a folklóru: První brněnské celoměstské hody se blíží
Brno, 6. srpna 2026 - Náměstí Svobody se o víkendu od 14. do 16. srpna promění v centrum folklóru. Uskuteční se tu poprvé Brněnské hody – akce, které se zúčastní chasy z 23 městských částí. Hody navazují na úspěšný projekt participativního rozpočtu Dáme na vás „Obnova tradic Brněnska“.
„Z nápadu několika občanů na posílení brněnských tradic a krojů vznikla událost celoměstského rozsahu. Protože Brňané považují místní zvyklosti za důležité, navazujeme na úspěšný projekt akcí, při níž se potká více než 250 členů brněnských chas z 23 městských částí. Ti budou hlavními postavami celoměstských hodů, které proběhnou příští týden na náměstí Svobody,“ uvedl radní pro oblast participace Petr Bořecký.
První hodový den se ponese v duchu příprav, stavění máje a folklórního programu v centru města. Sobota bude hlavním hodovým dnem se slavnostním průvodem, tančením společné Moravské besedy, tradiční hodovou zábavou nebo komentovanou přehlídkou krojů. Hody budou zakončeny v neděli bohoslužbou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Program je pro návštěvníky zdarma.
Organizací byla pověřena agentura Game 4 Event, která uspěla ve výběrovém řízení. Za kompletní zajištění akce zaplatí město 940 tisíc Kč.
Informace a program najdete na webu Brněnských hodů nebo na FB události. Program bude také zobrazen v konání dnech hodů na čtyřech velkých panelech přímo na náměstí Svobody.
„Rád bych pozval všechny, aby se přišli na hody podívat. Stejně jako na městských částech i jinde v Česku jsou hody místem, kde se potkávají lidé všech věkových skupin. Zároveň tímto udržujeme tradice, které se přenášejí z generace na generaci. Přinášíme tak kousek identity každé městské části přímo do srdce naší metropole.“ uzavřel Petr Bořecký.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai (ilustrační obrázek vytvořen pomocí AI)
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