První celoměstské brněnské hody se uskuteční v srpnu
Brno, 1. června 2026 - Náměstí Svobody v polovině srpna ovládnou folklorní slavnosti. Magistrát města Brna připravuje první celoměstské hody, jejichž cílem je propojit tradice jednotlivých městských částí a představit brněnský folklor veřejnosti. Aktuálně se počítá s účastí chas z 22 městských částí.
„Před dvěma lety jsme zaznamenali velký úspěch projektu participativního rozpočtu Dáme na vás, který se týkal posílení tradic v různých městských částech Brna. Díky tomu mohly brněnské chasy postupně obnovovat tradiční kroje, a to na základě historických fotografií či jiných zdrojů. Na tento ojedinělý počin chceme navázat celoměstskými hody, kde představíme pestrost místního folkloru a přiblížíme návštěvníkům hodové zvyky a tradice,“ uvedl radní města Brna pro oblast participace Petr Bořecký.
Rada města Brna vybrala produkční společnost Gate 4 Event, která se postará o organizaci akce. Ta se uskuteční na náměstí Svobody od pátku 14. do neděle 16. srpna 2026. Vysoutěžená cena je 940 tisíc korun bez DPH.
Program hodů začne v pátek odpoledne postavením máje. „První hodový den bude spíše neformální, se stavěním máje, s cimbálkou a workshopy, které povedou stárci a stárky. Stěžejní bude sobota, kdy bych upozornil na odpolední tančení Moravské besedy, při němž se sejdou všechny chasy. Budou čítat přibližně sto krojovaných párů, jednalo by se tedy pravděpodobně o největší společné tančení Moravské besedy v brněnských krojích. Těšit se samozřejmě můžeme i na krojovaný průvod s představením krojů jednotlivých chas a samozřejmě hodovou zábavu s dechovkou. Hody zakončí v neděli bohoslužba,“ přiblížil Petr Bořecký.
Pro návštěvníky bude na náměstí Svobody připraven i další doprovodný program: například výuka tanců, folklorní dílny nebo hudební workshopy.
„Obnova tradičních krojů i celoměstské hody jsou skvělou příležitostí, jak se seznámit s historií jednotlivých městských částí a s místním folklorem. Mám velkou radost, že pro stále více mladých lidí je toto téma zajímavé a věnují se mu. Jedná se o součást naší historie a i budoucnosti, kterou chceme podporovat, a to i marketingově. Myslím, že to výborně zapadá do brandu města,“ myslí si zastupitelka města Brna pro oblast marketingu a PR Kateřina Jarošová. „Zároveň jsme minulý týden schválili poskytnutí financí na další aktivity v projektu obnovy brněnských krojů. Rádi bychom například v prostorách zapojených radnic realizovali ukázky místních krojů. Navážeme také spolupráci s místními chasami nebo do dění zapojíme místní mateřské a základní školy,“ dodala Kateřina Jarošová. Pro roky 2026 a 2027 se jedná o částku 3,6 milionu korun.
„Na závěr bych rád vyzdvihl, že projekt vznikl díky občanské iniciativě a participativnímu rozpočtu Dáme na vás. Díky tomu jsme mohli nápad neustále rozvíjet a rozšiřovat, a to až do této unikátní podoby. V současnosti se v pětadvaceti městských částech obnovují kroje a toto úsilí oslavíme na celoměstských hodech,“ zakončil Petr Bořecký.
Zdroj: TIS MMB, foto: Z. Kolařík
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity.