Brněnský hantec se oficiálně stal nehmotným kulturním dědictvím
Brno, 2. července 2026 - Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje se obohatil o dvě nové položky – Brněnský hantec a tradiční Obchůzku blažejáků v obci Blatnička. Návrh schválila koncem června krajská rada. Celkový počet zapsaných statků na jižní Moravě se tak rozrostl na 17.
„Brněnský hantec je neodmyslitelnou součástí charakteru moravské metropole a blažejáci v Blatničce dokazují, že i více než stoleté tradice mohou mít své místo v současném životě obcí. Jsem rád, že můžeme ocenit právě takové projevy kultury, které nevznikají v muzeích, ale žijí mezi lidmi a díky jejich nadšení se předávají dál,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje František Lukl.
Brněnský hantec představuje jedinečný jazykový fenomén spojený s identitou moravské metropole. Tento specifický sociolekt vznikal od přelomu 19. a 20. století a dodnes zůstává součástí neformální komunikace mnoha Brňanů. Přestože se jeho původní podoba již běžně nepoužívá, řada výrazů, charakteristická intonace i kulturní význam hantecu přetrvávají v každodenním životě i umělecké tvorbě.
Druhým schváleným statkem je Obchůzka blažejáků v obci Blatnička na Hodonínsku. Tradiční kolední obchůzka se koná v období svátku svatého Blažeje a účastní se jí skupina chlapců ve věku od tří do patnácti let. Za zpěvu tradiční písně procházejí obcí ve specifických formacích a udržují zvyk, který byl po přerušení v roce 2001 úspěšně obnoven. Tradice dodnes plní významnou společenskou a komunitní roli.
V případě Obchůzky blažejáků odborná komise současně doporučila připravit společnou nominaci s Olomouckým krajem pro zápis do Seznamu nemateriálního kulturního dědictví České republiky. U brněnského hantecu komise doporučila nejprve dopracovat podklady pro případnou budoucí národní nominaci.
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje vznikl v roce 2013. Slouží k ochraně a dokumentaci významných projevů lidové kultury, které jsou stále živou součástí života místních komunit. Mezi již zapsané statky patří například slovácký verbuňk, jízda králů na Slovácku, technologie výroby modrotisku, ochotnické divadlo v Jihomoravském kraji nebo výroba textilních a papírových květin v Olešnici.
Zdroj: JMK, ai foto: ChatGPT
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