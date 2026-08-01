TrafoFest na Vinohradech ozdobí deset trafostanic během jediného týdne
Brno, 3. srpna 2026 – Deset umělců, deset trafostanic, pět dní a jedno brněnské sídliště. Od 3. do 7. srpna 2026 se městská část Brno-Vinohrady promění v jedinečnou galerii pod širým nebem. Festival mural artu TrafoFest 2026 přinese proměnu deseti distribučních trafostanic v originální velkoformátová výtvarná díla, která zůstanou součástí veřejného prostoru i po skončení akce.
Festival vzniká ve spolupráci společnosti EG.D, projektu Malujeme Jinak a městské části Brno-Vinohrady. Jeho cílem je zpříjemnit veřejný prostor, přiblížit současné umění obyvatelům a ukázat, že i běžné technické objekty mohou získat novou estetickou hodnotu.
„Trafostanice jsou přirozenou součástí městského prostředí. TrafoFest jim dává nový rozměr a mění je v obří plátna, která mohou lidem dělat radost každý den. Letos jsme počet zapojených trafostanic oproti předchozímu festivalu téměř zdvojnásobili. Těší nás, že se nám daří postupně vytvářet skutečnou galerii v ulicích,“ říká Zuzana Oujezdská, oblastní manažerka společnosti EG.D a jedna z organizátorek festivalu.
Deset umělců, deset originálních děl
Na letošním ročníku se podílí umělci a výtvarné skupiny s různorodými výtvarnými přístupy. Mezi potvrzenými účastníky jsou například Ateliér Malujeme Jinak, Khoma, Prorok, Vincent Chignier, SCIM, KEIM nebo Oliver.
Návštěvníci budou moci sledovat vznik muralů přímo v terénu, od prvních skic až po finální podoby obrazů. Každá trafostanice získá vlastní výtvarný motiv a osobitý rukopis autora. Festival tak nabídne jedinečnou příležitost nahlédnout do procesu tvorby velkoformátového street artu přímo v ulicích sídliště. Přehled všech deseti zapojených trafostanic je k dispozici prostřednictvím interaktivní mapy.
Navazuje na úspěch projektu Urban Pictus
TrafoFest navazuje na festival Urban Pictus, který se uskutečnil před dvěma lety v brněnském Starém Lískovci. Tehdy umělci během společné akce proměnili šest trafostanic a projekt vzbudil výrazný zájem veřejnosti i médií.
Letošní ročník je dosud největší. Počet zapojených objektů se téměř zdvojnásobil a během jediného týdne vznikne deset nových realizací.
„Nejde jen o samotné malby. Festival umožňuje lidem setkat se s umělci přímo při práci, sledovat vznik díla a vnímat veřejný prostor jinýma očima. Věříme, že hotové muraly se stanou novými orientačními body Vinohrad a přinesou místním obyvatelům radost i pocit hrdosti na místo, kde žijí,“ doplňuje Lukáš Veselý z projektu Malujeme Jinak.
Zdroj a foto: E.ON
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