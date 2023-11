Nově pomalovaná trafostanice upozorňuje na kampaň #PripravBrno

Brno, 13. listopadu 2023 - Trafostanici s fasádou čerstvě ozdobenou namalovaným obrázkem můžete vidět v brněnské čtvrti Komín nedaleko konečné trolejbusu č. 36. Malba upozorňuje na kampaň #PripravBrno informující o snižování emisí CO2.

V roce 2017 se Brno zavázalo snížit emise skleníkových plynů a připravit se na to, že jednou tu budeme mít méně vody a výrazně tepleji. Samo město zvládne hodně, ale je třeba do těchto aktivit zapojit také firmy, instituce a pochopitelně i samotné obyvatele Brna.

„Problematiku emisí považujeme za velmi důležitou, proto se snažíme Brňany o kampani informovat co nejvíce a nudná šedivá výměníková stanice k tomu přímo vybízela. Navíc během jara příštího roku plánujeme u této trafostanice i naučnou stezku, která by hravou formou sdělovala informace o adaptačních a mitigačních opatřeních. Moc nás také těší, že už jen samotná proměna šedivé trafostanice vyvolala u místních občanů pozitivní ohlasy,“ uvedl náměstek primátorky Jaroslav Suchý a pokračoval: „Sami Brňané mohou pomoci například tím, že budou co nejvíce využívat městskou hromadnou dopravu, revitalizovat zeleň, hospodařit se srážkovou vodou nebo zrekonstruují střechu svého domu na vegetační zelenou střechu. Brno tyto aktivity velmi podporuje a poskytuje dotace. Veškeré potřebné informace najdou na webu ekodotace.brno.cz.“

