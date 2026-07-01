Konvoj 40 nových šalin 45T se zapsal do České knihy rekordů
Brno, 30. června 2026 - Dopravní podnik města Brna (DPMB) dokončil nákup čtyřiceti moderních, obousměrných a plně klimatizovaných tramvají Škoda ForCity Smart 45T. Brňanům všechny tramvaje ukázal při slavnostní spanilé jízdě městem. Unikátní, téměř dva a půl kilometru dlouhý konvoj projel z Medlánek do Pisárek a zapsal se tak do České knihy rekordů.
"Modernizace prostředků veřejné dopravy je jednou z našich dlouhodobých a hlavních priorit. Jsem hrdá na to, jakým tempem se brněnská MHD v oblasti ekologie a komfortu cestujících posouvá. Celková investice do čtyřiceti tramvají Škoda 45T činí 2,6 miliardy korun, přičemž se dopravnímu podniku podařilo získat dotace ve výši 1,57 miliardy korun z programů IROP Ministerstva pro místní rozvoj a TRANSGov Ministerstva životního prostředí," uvedla Markéta Vaňková, primátorka města Brna.
"Dokončení dodávky tramvají 45T je pro nás významným milníkem. Nakoupit během tří let čtyřicet nových tramvají považuji v rámci obnovy vozového parku za obrovský úspěch, který v historii našeho podniku dosud nemá obdoby. Díky tomuto projektu můžeme postupně vyřadit starší typy tramvají KT8 a T6A5, které již nesplňují nároky na dnešní úroveň cestování. Spanilá jízda všech čtyřiceti vozů v celkové délce zhruba dva kilometry byla unikátní příležitostí, jak tento úspěch oslavit společně s našimi cestujícími a fanoušky," doplnil Miloš Havránek, generální ředitel DPMB.
Konvoj všech 40 tramvají vyjel v 10:30 z vozovny Medlánky. Trasa vedla přes centrum města, kde v 11 hodin na náměstí Svobody s proslovy vystoupila primátorka města Brna Markéta Vaňková, generální ředitel DPMB Miloš Havránek a komisař agentury Dobrý den. Konvoj dál pokračoval do vozovny Pisárky. Zájemci se z náměstí Svobody mohli předposledním vozem konvoje do Pisárek svézt. Kolona s bezpečnostními rozestupy dosáhla délky 2,4 kilometru. Její průjezd kolem jednoho bodu trval necelých pět minut a celá akce se tak odehrála během hodiny.
Tramvaje Škoda 45T jsou obousměrné, nízkopodlažní a klimatizované vozy speciálně vyráběné pro Dopravní podnik města Brna. Tříčlánkové vozy mají délku 31 metrů a kapacitu 233 osob.
Zdroj a foto: TIS MMB
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