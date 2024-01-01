DPMB loni dosáhl rekordních tržeb a počtu cestujících
Brno, 4. února 2026 - Dopravní podnik města Brna (DPMB) dosáhl v loňském roce historicky nejvyšších tržeb. Výnosy z jízdného činily 1,066 miliardy korun, což je o 12 milionů více než v roce 2024. Celkem řidiči a vozy DPMB přepravili 384 milionů cestujících, což je nejvyšší počet v historii podniku.
„Městská hromadná doprava hraje pro fungování Brna zásadní roli a dlouhodobě ji podporujeme tak, aby byla dostupná všem obyvatelům. Jízdné ve městě jsme nezdražovali od roku 2012. Brňané, kteří platí na území města poplatky za odpad, navíc mají od města nárok na dotaci na roční předplatní jízdenku ve výši 1425 Kč. Díky ní zůstává MHD v Brně i přes obecný růst cen férovou volbou pro každodenní dopravu,“ sdělila Markéta Vaňková, primátorka města Brna.
„V letošním roce poskytne město Dopravnímu podniku města Brna provozní dotaci ve výši 2,850 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 131 milionů korun. Navýšení reflektuje vyšší rozsah dopravních výkonů i celkový růst nákladů na zajištění městské hromadné dopravy,“ uvedl Petr Kratochvíl, radní města Brna pro dopravu.
„Těší nás, že se nám daří naplňovat naše poslání – provozovat v Brně přepravní službu, která má vysokou kvalitu a lidé jí důvěřují. Finance, které utržíme, vracíme spolu s dotací od města Brna zpět do systému, abychom cestujícím nabízeli pohodlnou, bezpečnou, čistou a moderní dopravu na území našeho města. V letošním roce do obnovy vozového parku a infrastruktury investujeme rekordní 3,7 miliardy korun,“ řekl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.
Trend v nákupu jízdenek
Cestující mají v Brně mnoho možností volby jízdného. Stabilně největší zájem je o předplatní jízdenky, tzv. šalinkarty. Ty v Brně využívá stabilně 58 procent cestujících. Největší zájem mají lidé o předplatní jízdenky roční, následují měsíční a pak čtvrtletní. Přibližně 75 % zákazníků využívá nákup šalinkarty online přes
e-shop BrnoID.
V oblasti jednorázových jízdenek (42 %) se rok od roku zvedá podíl jízdenek zakoupených prostřednictvím služby Pípni a jeď! přímo ve vozech. Téměř 55 % jednorázových jízdenek lidé pořídí právě přes tento systém. Následují papírové (20 %), jízdenky prodané v regionálních spojích (15 %), SMS jízdenky a aplikace (10 %).
Zdroj: DPMB, foto: ideogram.ai
