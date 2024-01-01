Na dodržování pravidel v brněnské MHD dohlíží tým preventistů
Brno, 19. března 2026 - Dopravní podnik města Brna (DPMB) spustil pilotní projekt preventistů, jejichž cílem je zajistit pořádek a pohodlné cestování v městské hromadné dopravě. Tým deseti pracovníků bude dohlížet na dodržování Smluvních přepravních podmínek IDS JMK, například konzumaci jídla a alkoholu ve vozech nebo nošení batohů na zádech, a zároveň pomáhat méně mobilním cestujícím. Projekt reaguje na dlouhodobou poptávku cestujících po bezpečnějším a pohodlnějším cestování.
„Naší prioritou je poskytovat kvalitní a pohodlnou přepravní službu, ve které se cestující cítí dobře a bezpečně. Slyšíme od cestujících, že jim vadí, když ostatní nedodržují přepravní podmínky, a často nás přímo žádají, abychom s tím něco udělali. Na dodržování přepravních podmínek tak nově dohlíží tým deseti preventistů, kteří budou vlídně na nevhodné chování upozorňovat. Projekt už v Brně v minulosti fungoval a přinesl pozitivní zkušenosti, proto jsme se rozhodli jej obnovit,“ řekl Miloš Havránek, generální ředitel DPMB.
Preventisté jsou viditelně označeni modrými vestami a cestující se s nimi setkají na všech linkách MHD v Brně. Mezi jejich úkoly patří například:
- zamezit v jízdě osobám bez platného jízdního dokladu,
- zamezit v jízdě osobám v znečištěném nebo zapáchajícím oděvu,
- upozorňovat na konzumaci nebalených potravin a nápojů ve vozech,
- požádat cestující, aby sundali batohy ze zad,
- upozorňovat na hlasité telefonování,
- pomáhat méně mobilním cestujícím s nalezením sedadla.
- Projekt navazuje na předchozí praxi s preventisty i na osvětovou kampaň DPMB #jakodoma z roku 2024, která upozorňuje na nevhodné chování ve vozech prostřednictvím letáků a sociálních sítí.
V druhé fázi pilotního projektu vzniknou také odlehčená videa ve spolupráci s Divadlem Husa na provázku, která názorně připomenou nejčastější nešvary ve vozech MHD. Pokud se práce preventistů osvědčí, DPMB plánuje jejich počet navýšit.
Zdroj: DPMB, foto: ideogram.ai
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
