Brnem jezdí Májová šalina, zdobí ji vzkazy cestujících
Brno, 3. května 2026 - Do brněnských ulic vyjela Májová šalina, která má speciální polep se vzkazy cestujících pro jejich nejbližší. Dopravní podnik města Brna (DPMB) proměnil vůz s evidenčním číslem 1905 v pojízdnou galerii. Speciální polep bude tramvaj zdobit až do konce května.
„Máj je tradičně časem lásky, a proto jsme chtěli dát cestujícím prostor poslat svým blízkým originální pozdrav nebo vyznání přímo prostřednictvím městské hromadné dopravy. Potěšilo nás, kolik lidí se do naší výzvy zapojilo i jak pestré jsou jejich vzkazy. Nejde jen o vyznání lásky, ale velmi vtipné věty a postřehy,“ uvedl Miloš Havránek, generální ředitel DPMB.
Během dubna vyzval dopravní podnik veřejnost na sociálních sítích, aby lidé psali vzkazy pro své milé, partnery, rodinu nebo přátele. Celkem se na voze objevilo 49 vzkazů, které jsou graficky zpracovány do podoby barevných nalepovacích lístků.
Cestující mohou na tramvaji najít například vzkazy: „Máj lásky čas.“, „Mami, přeci máš vždycky pravdu!“, „Brno je to krásné město, kde jezdí MHD.“ nebo „DPMB je best!“.
Májovou šalinu mohou zájemci nejčastěji potkat na linkách 2, 5, 6 a 9. Pro fanoušky, kteří si chtějí vzkazy přečíst nebo si vůz vyfotit, je nejjednodušší cestou vyhledání aktuální polohy tramvaje 1905 přímo v mobilní aplikaci DPMBinfo. Brnem bude jezdit do 30. května 2026.
Zdroj: DPMB, foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31