DPMB spouští náborovou kampaň na řidiče kolem padesátky
Brno, 16. února 2026 - Dopravní podnik města Brna (DPMB) spouští novou náborovou kampaň s názvem „50? Jízda začíná!“, jejímž cílem je ukázat, že lidé ve věku 50+ nejsou na trhu práce „staří“. Naopak pro DPMB představují zkušené a stabilní zaměstnance, kteří mají chuť udělat změnu a začít novou životní kapitolu.
Kampaň je postavená na autentických výrocích sedmi žen a mužů, kteří právě po padesátce nastoupili do DPMB jako řidiči tramvají, trolejbusů nebo autobusů. V jejich příbězích se opakuje odvaha zkusit něco nového, zkušenosti z jiných oborů a také ocenění jistoty, kterou veřejná doprava nabízí. Kampaň má motivovat další zájemce, aby se nebáli udělat životní změnu.
„V DPMB pracuje téměř 2 500 zaměstnanců, z toho přibližně 1 400 řidičů. Řidičů tramvají máme stabilně dostatek, ale dlouhodobě nám chybí zhruba 50 řidičů autobusů a trolejbusů. Právě proto se snažíme oslovovat různé skupiny lidí a ukázat, co můžeme nabídnout. Současná kampaň se zaměřuje na věkovou skupinu kolem padesáti let. Na trhu práce můžou mít problém s uplatněním, u nás ale nikoli. Dokonce bych řekl, že určitá životní zkušenost a zralost může být v řidičské profesi výhodou,“ uvedl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.
„Lidé, kteří do Dopravního podniku města Brna nastupují ve zralém věku, často přicházejí ze soukromého sektoru a mají za sebou zkušenosti z různých profesí. Mnozí z nich popisují, že právě stabilita, pravidelný příjem a jasně dané podmínky pro ně byly důležitým důvodem ke změně. A to je to, co jsme jim schopni dát,“ řekla Vlasta Jánská, vedoucí personálního oddělení DPMB.
Svědčí o tom i autentické výroky na vizuálech kampaně. „Celý život jsem podnikal a byl úplně vyřízený. Potřeboval jsem změnu a jistotu,“ uvedl řidič Jirka, který v DPMB začal řídit trolejbus v 57 letech. „Jsem sama svým pánem, mám pojízdnou kancelář a nenosím si práci domů,“ chválí si novou profesi Andrea, která je řidičkou tramvaje od svých padesáti let. A řidič László přidává: „Nezapomenu na první jízdu. Na zastávce stála přítelkyně a byla na mě hrdá.“ S kampaní a jednotlivými příběhy řidiček a řidičů se lidé setkají zejména ve vozech MHD (formou letáků) a na sociálních sítích (příspěvky a videa).
DPMB průběžně během celého roku otevírá kurzy pro nové řidiče autobusů, trolejbusů i tramvají. Výhodou pro nové uchazeče je, že už během zaškolení jsou zaměstnanci DPMB a pobírají mzdu. Délka odborné přípravy se liší podle typu vozidla a trvá dva až čtyři a půl měsíce.
DPMB nabízí stabilní pracovní zázemí, jistotu zaměstnání i odpovídajícího ohodnocení. Průměrná mzda řidičů včetně přesčasů činí 49 389 Kč. Bližší informace najdete na portálu dpmb.cz/kariera.
