Počet černých pasažérů v Brně nadále mírně klesá
Brno, 22. ledna 2026 - Revizoři Dopravního podniku města Brna během loňského roku zkontrolovali 99 752 vozů a přistihli 38 556 pasažérů bez platného jízdního dokladu. Meziročně se jedná o pokles přistižených jedinců o 2,5 procenta. Bez jízdenky jezdí nejčastěji lidé ve věkové skupině 30 až 40 let. Stabilně nejvyšší podíl neplatičů je v nočních rozjezdech.
„Dlouhodobý mírný pokles počtu neplatičů ukazuje, že strategie města Brna držet cenu jízdného od roku 2012 na stejné úrovni přináší své výsledky – MHD zůstává dostupná pro všechny. Více než polovina našich cestujících využívá šalinkartu, ostatní si jízdenku mohou zakoupit přímo ve voze přes službu Pípni a jeď!. Takto jednoduchá a pohodlná možnost výrazně usnadňuje nákup jízdenky a následně i její kontrolu,“ řekl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravní podnik města Brna.
V loňském roce přistihli revizoři DPMB bez platné jízdenky o 1952 cestujících méně než v roce 2024. Při zohlednění celkového počtu kontrol se jedná o pokles o 2,5 procenta. Zatímco v roce 2024 připadalo přibližně 39,7 neplatiče na 100 zkontrolovaných vozů, v roce 2025 to bylo zhruba 38,7. Trend tak zůstává mírně klesající.
Revizoři v loňském roce ověřili platnost jízdenek cestujících v 99 752 vozech. Nejvíce neplatičů bylo mezi cestujícími ve věku 30–40 let (22 %), následováni skupinou 18–25 let (21 %). Z dlouhodobých statistik DPMB vyplývá mírný pokles podílu pasažérů bez jízdenky u mladších cestujících (18–30 let) a naopak mírný nárůst u osob mezi 30 a 60 lety.
Pokuty vybrané revizory loni dosáhly bezmála 29 milionů korun. Více než polovina cestujících přirážku uhradila přímo na místě. „Tento postup je pro cestující nejvýhodnější – na místě činí přirážka k jízdnému 1000 korun, dodatečně pak od začátku letošního roku 2500 korun,“ dodal Havránek.
DPMB provedl ve spolupráci s Městskou policií Brno během roku 2025 jedenáct nočních kontrolních akcí. Počet neplatících cestujících v nočních hodinách bývá stabilně vyšší než přes den, aktuálně se pohybuje mezi 8 a 10 procenty. Výjimkou byl 29. srpen 2025, kdy bez jízdenky cestovalo 27 procent zkontrolovaných pasažérů.
Dopravní podnik i v loňském roce využíval záznamy z kamer, které revizoři dostali do výbavy v roce 2024. Kamery se osvědčily nejen při monitoringu práce revizorů, ale také při řešení stížností cestujících. „Díky záznamům můžeme v případě stížnosti cestujícího přesně zjistit, co se v konkrétním případě ve voze stalo. Nejčastěji řešíme stížnosti, kdy cestující tvrdí, že revizor provedl kontrolu ihned po nástupu do vozu a neumožnil mu označit jízdenku. Záznamy však často ukazují, že cestující nákup jízdenky opomenuli nebo jej neprovedli z jiného důvodu, usadili se a cestovali bez platného dokladu,“ vysvětluje Michal Herš z tarifního odboru DPMB. Díky zavedení kamer u revizorů klesl počet stížností na jejich postup více než o polovinu. Dopravní podnik města Brna aktuálně zaměstnává 28 revizorů.
Zdroj: DPMB, foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Kulturní akce v Brně
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31