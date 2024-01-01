DPMB během léta opraví přes dva kilometry kolejí za 270 milionů
Brno, 17. července 2026 - Dopravní podnik města Brna (DPMB) pokračuje v modernizaci tramvajových tratí. V průběhu letních měsíců opraví tři úseky v celkové délce přesahující dva kilometry. Nové koleje a související vybavení získají tratě v Kníničské ulici, v úseku Rakovecká – Kubíčkova a na Renneské. Celková investice činí 270 milionů korun.
„Naším dlouhodobým cílem je postupná obnova tramvajových tratí tak, aby odpovídaly moderním standardům 21. století. Rekonstrukce, které nyní zahajujeme, nepřináší jen výměnu kolejí, ale především zvýšení komfortu pro cestující, snížení hlučnosti a v neposlední řadě estetické zlepšení veřejného prostoru ve městě. Během letních měsíců letos zrenovujeme 2050 metrů tratí za 270 miliónů korun,“ uvedl Miloš Havránek, generální ředitel DPMB.
Modernizace tramvajové trati v Kníničské ulici
Dopravní podnik investuje téměř 133 milionů korun do celkové rekonstrukce 850 metrů dlouhého úseku tramvajové trati mezi Žabovřeskami a Komínem. Stávající trať z roku 1983 je na hranici své životnosti – kolejnice jsou opotřebené provozem i korozí. V rámci projektu DPMB nahradí stávající prvky moderním kolejovým svrškem a kompletně obnoví stávající, provozem opotřebené trolejové vedení. Součástí projektu je i kompletní výměna kolejových konstrukcí v kolejovém trojúhelníku u vozovny Komín, kde se setkávají trasy linek 1, 3 a 10. Práce proběhnou od června do října 2026, přičemž v období od 5. července do 30. září 2026 bude obnášet částečné výluky se zachováním jednokolejného provozu.
Dopravní opatření:
- Provoz tramvají do Bystrce bude vždy zachován provozem po jedné traťové koleji.
- V období od 5. července do 16. srpna 2026 bude linka 3 ukončena úvraťově v zastávce Sochorova. Do Bystrce na Rakoveckou ji nahradí linka 10, která pojede z centra (z uzlu Česká) odklonem ulicí Pekařskou a přes Pisárky. Páteřní linky 1 se omezení nedotkne.
- V období od 17. do 31. srpna 2026 bude linka 1 ukončena v Pisárkách a dopravu do Bystrce zajistí linky 3 a 10 v trase přes Žabovřesky.
Modernizace trati Rakovecká – Kubíčkova v Bystrci a přestavba smyčky Ečerova
Modernizace úseku mezi zastávkami Rakovecká a Kubíčkova v délce 600 metrů propojí renovované částí trati z let 2016 a 2024. Po dokončení letošního úseku bude tramvajová trať kompletně zrekonstruovaná od zastávky Zoologická zahrada až před současnou konečnou tramvají na Ečerově. Stavební práce se zaměří na odbočení do smyčky Rakovecká a navazující přímý úsek. Kromě výměny opotřebených kolejnic DPMB nahradí dřevěné pražce za betonové a instaluje moderní protihlukové komponenty. Investice do projektu činí 42,5 milionu korun.
V koordinaci s těmito pracemi jako součást prodloužení tramvajové tratě na Kamechy DPMB přestaví smyčku Ečerova. Tato část bude zprovozněna v letošním roce k 1. září, kdy DPMB obnoví provoz tramvají do smyčky Ečerova.
Dopravní opatření:
- V termínu od 27. června do 31. srpna 2026 budou tramvaje na linkách 1 a 3 ve směru do Bystrce ukončeny ve smyčce Rakovecká. Ve zbývající části trasy je DPMB nahradí posíleným provozem autobusové linky 54.
Modernizace tramvajové trati Renneská
Rekonstrukce tramvajové trati z roku 1994 v Renneské ulici bude obnášet výměnu kolejového svršku, výměnu dřevěných pražců za betonové s pružným upevněním včetně odhlučňovacích prvků a dojde i na úpravy trolejového vedení. Dopravní podnik trať zvelebí i esteticky – pomocí travních koberců i rozchodníkových pásů, které zároveň snižují hluk z dopravy a zachycují prachové částice. Součástí projektu je také modernizace nástupišť zastávek Vojtova a Vsetínská a úprava přechodů a přejezdů přes trať, což přinese vyšší bezpečnost pro cestující i řidiče MHD.
Trať bude nově vybavena kolejovou spojkou pro operativnější řešení dopravních opatření při konání větších kulturních či sportovních akcí nebo mimořádných událostech. Kolejová spojka umožní obousměrným tramvajím návrat do centra bez nutnosti zajíždění a otáčení až ve smyčce Švermova, případně bude díky ní možné zajistit kyvadlový provoz po jedné traťové koleji. Rekonstrukce 600 metrů dlouhého úseku obnáší investici ve výši 95 miliónů korun.
Dopravní opatření:
- Ve shodném termínu od 27. června do 31. srpna 2026 pojedou tramvaje linek 7 a 8 ve směru k Nemocnici Bohunice nebo do Starého Lískovce odklonem ulicí Hybešovou a Vídeňskou. Náhradní dopravu v úseku Hlavní nádraží – Křídlovická zajistí mimořádná tramvajová linka X.
Zdroj: DPMB, foto: ideogram.ai
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