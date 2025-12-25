Začala ražba tunelu tramvajové trati na Kamechy
Brno, 16. února 2026 - Slavnostní mše a umístění sochy svaté Barbory, patronky horníků a důlních staveb, ve čtvrtek 12. února odstartovaly ražbu 320 metrů dlouhého tramvajového tunelu v Bystrci. Symbolický akt tak zahájil stěžejní etapu stavby nové tramvajové trati na Kamechy za bezmála dvě miliardy korun. Cestujícím už na konci příštího roku přinese rychlé spojení rozrůstajícího se sídliště s centrem města Brna.
„Nová tramvajová trať na Kamechy přinese rychlé a kapacitní spojení pro tisíce obyvatel této části města a zároveň ukazuje, že Brno dokáže realizovat i technicky náročné projekty. Tramvajové tunely jsou na území České republiky poměrně ojedinělé, ale v Brně se bude jednat již o třetí v pořadí. Podzemní vedení trati je v tomto kopcovitém a hustě zastavěném území nejšetrnějším řešením k okolí i obyvatelům,“ uvedla Markéta Vaňková, primátorka města Brna.
Informace doplnil také 1. náměstek primátorky René Černý, který má v gesci investice: „Trať na Kamechy bude dlouhá 1,4 km a zahrnuje tři nové zastávky – Ruda, Říčanská a Kamechy. Práce na ní jsou plánovány do prosince roku 2027, kdy tramvaje na lince 1 začnou novým úsekem vozit cestující. Celkové náklady na stavbu jsou ve výši 1,84 miliardy korun, pro Brno je velkou pomocí dotace z fondu EU prostřednictvím Programu Doprava 2021–2027, která pokryje 85 procent nákladů.“ Tyto peníze se podařilo získat prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic (ITI), který město Brno na úrovni Brněnské metropolitní oblasti spravuje.
„Po přípravných terénních pracích je nyní vše připraveno k samotné ražbě tunelu. Dnešní umístění sochy svaté Barbory nad portálem tunelu je důležitým symbolickým gestem. Svatá Barbora jakožto patronka horníků a důlních objektů bude dohlížet nejen na bezpečný průběh ražby, ale i na všechny, kteří budou tunel využívat,“ řekl Petr Kratochvíl, radní města Brna pro dopravu, a dodal: „Socha je vysoká 51 centimetrů, váží 10 kilogramů, je vyrobena z litiny s bronzovou patinou a odlili ji ve Švýcarsku.“
„Celkem 320 metrů dlouhý tunel budeme razit v nepřetržitém provozu a do prací se zapojí desítky specialistů – techniků, tunelářů i betonářů. Pro některé úseky odborná firma využívá řízené odstřelování, které umožní efektivní a bezpečný postup ražby. Práce budou probíhat pod přísným dohledem a s trvalým monitoringem okolních objektů, aby byla maximálně zajištěna jejich bezpečnost. Postup prací je plánován rychlostí přibližně 1,5 až 2 metry denně,“ sdělil Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.
„Předpokládáme, že ražbu tunelu dokončíme o letních prázdninách, následně bude probíhat vystrojení tunelu potřebnými technologiemi. V první polovině letošního roku se budou práce odehrávat také v okolí tramvajové trati v Bystrci a na Kamechách. Zaměříme se zejména na výstavbu mostních objektů, lávek pro pěší, přeložky inženýrských sítí i úpravy tramvajových smyček. V létě začneme pokládat koleje ve smyčkách Ečerova a Kamechy, v tunelu tyto práce zahájíme na podzim,“ sdělil Martin Borovka, generální ředitel skupiny VINCI Construction CS, a. s.
Zdroj a foto: TIS MMB/DPMB
